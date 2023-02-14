Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil ve seyyar aşevleri deprem bölgesinde günde 70 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek imkanı sağlarken, Hatay Uğur Mumcu Meydanı’ndaki 600 kişilik çadır kentin kapasitesi 200 kişi daha da artırılıyor.

Tüm imkanlarıyla Hatay’da depremzedelerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Uğur Mumcu Meydanı’nda kurduğu çadır kent ile yüzlerce depremzedenin barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan 600 kişilik çadır kente barınma talebinin artması üzerine 200 kişilik ek çadır kuruluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir mobil, iki seyyar aşevi de 9 gündür depremzedelere günde 3 öğün yemek ikramı yapıyor. Sabah güne sıcak çorba ve ekmek ikramıyla başlayan depremzedelere öğlen ve akşam da dahil üç öğün sıcak yemek veriliyor. 9 gündür kazanların hiç sönmediği Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşevi çalışanları depremzedelere bir nebzede olsa yardımda bulunabilmenin huzurunu yaşarken, depremzedeler ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya halkına minnet ve şükranlarını iletiyor.

"Gıda ve yiyecek desteği"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Uğur Mumcu Meydanı’nda kurduğu çadır kentte depremzedelerin barınma ve yemek ihtiyacının yanı sıra gıda, giyecek ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçları da karşılanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ekipleri de depremzede vatandaşlara çadır kentte ilaç ve sağlık desteği vermeye devam ediyor.