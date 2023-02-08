Antalya Büyükşehir Belediyesi aşevi Hatay’da

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan çadır kentte, 5 bin kişilik mobil aşevi gün boyu depremzedelere çay, çorba ve yemek ikramında bulunuyor.

Hatay’ı da etkileyen deprem afetinin ardından yaraları sarmak için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi depremzedelere yeme, içme ve barınma imkanı sağlıyor. Büyükşehir belediyesi tarafından Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan 400 kişilik çadır kent depremzedelere sıcak bir yuva olurken, 5 bin kişilik mobil aşevi ise yemek ve çay ikramını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil aşevi personeli, gün boyu yoğun bir çalışma gerçekleştirerek depremzedelere ikram edilecek yemeklerin hazırlığını ve dağıtımını yapıyor.