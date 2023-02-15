Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 gündür depremzedelerin yanında

Depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Defne ilçesinde 10 gündür çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kapasitesi 800 kişiye çıkan çadırkentte depremzedelerin barınma, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Yardımlarını bu alanla sınırlı tutmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, enkaz bölgesinde çalışan ekiplere ve enkazın başında yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlara da mobil araçlarla yemek ve gıda takviyesi yapıyor.

Hatay’ın Defne İlçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan çadırlarla 800 kişilik bir çadırkent oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, yine bu alanda kurduğu aşevi ile günde 3 öğün sıcak yemek ikramı yapıyor. Ayrıca mobil fırın da günlük 5 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

3 öğün taze ve hijyenik yemek

Bir mobil aşevi ve 9 binek araç ile depremzedelerin yardımına koşan ekipler, elektrik ve su temininde yaşanan aksaklıklara rağmen hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Günde üç öğün hijyenik ortamda taze pişirilmiş yemekler depremzede vatandaşlar ve deprem çalışmalarında görev alan personele ulaştırılıyor. Aşevinde çalışmalar sabah erken saatlerde başlıyor. Taze pişirilen çorba ve sıcak ekmek ikramı 08.00-10.30 saatleri arasında yapılıyor. 12.30-14.30 saatleri arasında öğlen yemeği, 18.00-20.00 saatleri arasından ise akşam yemeği vatandaşlara sunuluyor.

Yardımlar ilçelere ulaştırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi aşevinde pişen yemekler mobil araçlarla enkaz bölgesinde çalışan işçilere ve enkazdan yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlara da ulaştırılıyor. Yardım çalışmaları ise Hatay’ın merkeziyle sınırlı kalmıyor. Çadırkente gönderilen gıda, giysi, mama, bebek bezi, hijyen malzemesi gibi yardımların ihtiyaç fazlası olanlar Samandağ, Altınöz, Reyhanlı ilçelerinde depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

Cenazeler defin ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlık Şube Müdürlüğü ekipleri de Hatay ve ilçelerinde cenazelerin dini esaslara uygun şekilde defin işlemlerini de gerçekleştiriyor. Mezarlık ekipleri, cenazelerin gideceği illere nakillerini de gerçekleştiriyor