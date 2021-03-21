Antalya Bilim Merkezine astronomi bölümü açılıyor

Kepez Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ‘TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi’ne, astronomi bölümü de kazandırıyor.

Kepez Belediyesi ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) arasında Antalya Bilim Merkezi’nde astronomi bölümü kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarına katkı sağlanabilmesi ve astronomi teması içeriğinin zenginleştirilmesinin amaçlandığı protokol kapsamında Antalya Bilim Merkezi’nde, astronomi atölyeleri ile astro market oluşturulacak.

1910’da Kandilli Rasathanesini kuran ve Antalyalı olan merhum Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in hatırasına kurulacak olan astronomi merkezinin protokol imza töreni, Antalya Bilim Merkezi fuayesinde yapıldı.

Protokol imza törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ile iki kurumun bürokratları katıldı.

“Bilim merkezi, dönemimizin en büyük eseri”

Törende bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye’nin en özel, dünyanın en nitelikli gözlemevi olan TUG’un, Antalya Bakırlıtepe’de, 2500 metre yükseklikte bulunduğunu hatırlattı.

Başkan Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi’nin, dönemlerinin en büyük eseri olduğunu belirterek, “Antalya Bilim Merkezi, Dokuma Park’ın içerisindeki eski fabrika alanında yüksek bir ufukla oluşturduğumuz, uzun yıllar üzerinde çalıştığımız ve bizim dönemlerimizin en büyük eseridir. İmzaladığımız bu protokolle de, ulusal gözlem evimizin gençlerimize yönelik sağladığı faydaları Antalya Bilim Merkezi’nde, gençlerinin istifadesine sunacağız” açıklamasını yaptı.

“Gençlere uzayın kapılarını aralıyoruz”

Bu protokolle birlikte Antalya Bilim Merkezi’ne, bir de astronomi bölümü eklediklerinin altını çizen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Astronomi merkezine dönüşmesini hedeflediğimiz çalışmanın içerisinde hem uzay gözlemleri yapılabilecek bir ünite hem de çok harika bir astronomi atölyesi olacak. Antalya Bilim Merkezi, okul öncesi öğrencilerinden başlayarak ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite gençlerine, bunun yanında bilime ilgi duyan yetişkin guruplarına da bilimi sevdirecek, bilimsel bilgi ile aralarındaki irtibatlı güçlendirecek özel bir ortam hazırlıyor. Bu ortamın içerisinde biz TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile el ele vererek, gençlere bilimin, gökyüzünün ve uzayın kapılarını aralıyoruz. 30 Ağustos 2021 günü resmi açılışını yapacağımız olan bu önemli merkeze, bir astronomi bölümü de ekliyoruz.

Kepez Belediyesi, astronomi merkezi kurma çalışmasıyla da, Antalya’dan gökyüzüne, uzaya kapı aralayarak, aynı zamanda ufku yüksek çalışmalara imza attığını göstermiş oldu.”

“Mehmet Fatin Gökmen’e ithafen kuruluyor”

Tütüncü, “Antalya’mızın ve ülkemizin meçhul kahramanlarını malum kahraman haline getirmek için görev yıllarımız boyunca özel bir gayreti ve özeni gösterdik. Tütüncü, astronomi merkezini merhum Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in hatırasına kuracaklarını aktararak, şunları kaydetti: “Medeniyetimize önemli ufuklar açmış büyüklerin izinden gittik. Onların aziz hatıraları bizim için kıymetliydi; isimleri değerliydi. Hem hatıralarını hem de isimlerini yaşatmak için büyük bir gayret ortaya koyduk. 1910 yılında ülkemizi modern anlamda astronomi bilimi ile tanıştıran aynı zamanda Kandilli Rasathanesinin kurucu müdürü olan. uzun yıllar da orada gök bilimi ve uzay çalışmaları ile ilgili büyük bir heyecanı bizlere yayan Mehmet Fatin Gökmen Hoca, Antalyalı’dır, hemşehrimizdir. Merhum Hocamızın hatırasını da yaşatacak bir çalışmaya bugün imza attığımızı ifade etmek isterim. Mehmet Fatin Gökmen Hocamızın aziz hatırasını da Antalya Bilim Merkezi’nde gelecek kuşaklara aktaracağız. Hem TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne hem de işbirliklerinden dolayı TÜBİTAK’a ve bilim merkezinde emeği olan isimlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“TUG, bilim merkezinde astronomi eğitimi verecek”

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir de konuşmasında şunları ifade etti: “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, ülkemizin şu anda tek gözlemevi. Her ne kadar profesyonel anlamda araştırmacılara gözlem hizmeti, desteği sunsak da bizim ikinci önemli hedefimiz, çalışma alanınız bilim- toplum etkinliklerdir. Her yıl düzenlediğimiz ve çok talep gören Gökyüzü Gözlem Şenliğimize olan ilgi hepinizin malumudur.

Gözlemevimizin, bilim-toplum faaliyetlerine toplumumuzda büyük bir ilgi var. Halkımızın, gençlerimizin merakını karşılayabilmek için de birikimimizi, Antalya Bilim Merkezi’ne aksettirmek istiyoruz. Antalya Bilim Merkezi’nde, bilim- toplum etkinliği faaliyetlerimizle de uzaya meraklı gençlerimize katkıda bulunmak istiyoruz. TUG olarak Antalya Bilim Merkezi’ne ekleyeceğimiz gözlemsel donanımlarla, atölye faaliyetlerimizle gençlerimize, halkımıza çok ilgi duydukları uzay, gökyüzü, astronomi ile ilgili merak giderici, katkılar, eğitimler vermeye çalışacağız.”

“Astronomi yanıyla en nitelikli bilim merkezi olacak”

Prof. Dr. Sacit Özdemir, Antalya Bilim Merkezi’nin, Türkiye’deki astronomi niteliği en yüksek bilim merkezi olacağının altını çizerek, “İnanıyorum ki, Türkiye’deki bilim merkezleri arasında astronomi niteliği en yüksek olan bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi olacak. Sadece hacimsel olarak veya içerisindeki atölye etkinlikleriyle, sergi alanlarıyla değil: astronomi yanıyla da en nitelikli bilim merkezi olacağına inanıyorum.” İfadesini kullandı.

“Antalya Bilim Merkezi’ne bir ilk daha eklendi”

Daha sonra söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Özdemir’in bu açıklamasını; “Antalya Bilim Merkezi, Antalya’nın da, Akdeniz Bölgesinin de ilk ve tek bilim merkezi olacak. Merkezde, 14 ayrı temada ve 6 farklı atölye bulunuyor. Antalya Bilim Merkezi, aynı zamanda astronomi ile alakalı bu kadar yoğunluklu bir çalışma yapan da Türkiye’nin ilk bilim merkezi olacak. Ulusal gözlemevinin önemli bir değer olarak Antalya’da olması bunu böyle gerekli kılıyor.” sözleriyle destekledi.

Konuşmaların ardından Başkan Hakan Tütüncü ve TUG Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, işbirliği protokolüne imza attı.