banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Seren Serengil'den üzücü haber!
Seren Serengil'den üzücü haber!
Erdoğan'dan anlamlı paylaşım...
Erdoğan'dan anlamlı paylaşım...
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'

Antalya Bilim Merkezine astronomi bölümü açılıyor

Kepez Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ‘TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi’ne, astronomi bölümü de kazandırıyor.

ANTALYA 21.03.2021, 13:37
2
Antalya Bilim Merkezine astronomi bölümü açılıyor

Kepez Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ‘TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi’ne, astronomi bölümü de kazandırıyor.

Kepez Belediyesi ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) arasında Antalya Bilim Merkezi’nde astronomi bölümü kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarına katkı sağlanabilmesi ve astronomi teması içeriğinin zenginleştirilmesinin amaçlandığı protokol kapsamında Antalya Bilim Merkezi’nde, astronomi atölyeleri ile astro market oluşturulacak.

1910’da Kandilli Rasathanesini kuran ve Antalyalı olan merhum Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in hatırasına kurulacak olan astronomi merkezinin protokol imza töreni, Antalya Bilim Merkezi fuayesinde yapıldı.

Protokol imza törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ile iki kurumun bürokratları katıldı.

“Bilim merkezi, dönemimizin en büyük eseri”

Törende bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye’nin en özel, dünyanın en nitelikli gözlemevi olan TUG’un, Antalya Bakırlıtepe’de, 2500 metre yükseklikte bulunduğunu hatırlattı.

Başkan Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi’nin, dönemlerinin en büyük eseri olduğunu belirterek, “Antalya Bilim Merkezi, Dokuma Park’ın içerisindeki eski fabrika alanında yüksek bir ufukla oluşturduğumuz, uzun yıllar üzerinde çalıştığımız ve bizim dönemlerimizin en büyük eseridir. İmzaladığımız bu protokolle de, ulusal gözlem evimizin gençlerimize yönelik sağladığı faydaları Antalya Bilim Merkezi’nde, gençlerinin istifadesine sunacağız” açıklamasını yaptı.

“Gençlere uzayın kapılarını aralıyoruz”

Bu protokolle birlikte Antalya Bilim Merkezi’ne, bir de astronomi bölümü eklediklerinin altını çizen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Astronomi merkezine dönüşmesini hedeflediğimiz çalışmanın içerisinde hem uzay gözlemleri yapılabilecek bir ünite hem de çok harika bir astronomi atölyesi olacak. Antalya Bilim Merkezi, okul öncesi öğrencilerinden başlayarak ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite gençlerine, bunun yanında bilime ilgi duyan yetişkin guruplarına da bilimi sevdirecek, bilimsel bilgi ile aralarındaki irtibatlı güçlendirecek özel bir ortam hazırlıyor. Bu ortamın içerisinde biz TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile el ele vererek, gençlere bilimin, gökyüzünün ve uzayın kapılarını aralıyoruz. 30 Ağustos 2021 günü resmi açılışını yapacağımız olan bu önemli merkeze, bir astronomi bölümü de ekliyoruz.

Kepez Belediyesi, astronomi merkezi kurma çalışmasıyla da, Antalya’dan gökyüzüne, uzaya kapı aralayarak, aynı zamanda ufku yüksek çalışmalara imza attığını göstermiş oldu.”

“Mehmet Fatin Gökmen’e ithafen kuruluyor”

Tütüncü, “Antalya’mızın ve ülkemizin meçhul kahramanlarını malum kahraman haline getirmek için görev yıllarımız boyunca özel bir gayreti ve özeni gösterdik. Tütüncü, astronomi merkezini merhum Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in hatırasına kuracaklarını aktararak, şunları kaydetti: “Medeniyetimize önemli ufuklar açmış büyüklerin izinden gittik. Onların aziz hatıraları bizim için kıymetliydi; isimleri değerliydi. Hem hatıralarını hem de isimlerini yaşatmak için büyük bir gayret ortaya koyduk. 1910 yılında ülkemizi modern anlamda astronomi bilimi ile tanıştıran aynı zamanda Kandilli Rasathanesinin kurucu müdürü olan. uzun yıllar da orada gök bilimi ve uzay çalışmaları ile ilgili büyük bir heyecanı bizlere yayan Mehmet Fatin Gökmen Hoca, Antalyalı’dır, hemşehrimizdir. Merhum Hocamızın hatırasını da yaşatacak bir çalışmaya bugün imza attığımızı ifade etmek isterim. Mehmet Fatin Gökmen Hocamızın aziz hatırasını da Antalya Bilim Merkezi’nde gelecek kuşaklara aktaracağız. Hem TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne hem de işbirliklerinden dolayı TÜBİTAK’a ve bilim merkezinde emeği olan isimlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“TUG, bilim merkezinde astronomi eğitimi verecek”

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir de konuşmasında şunları ifade etti: “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, ülkemizin şu anda tek gözlemevi. Her ne kadar profesyonel anlamda araştırmacılara gözlem hizmeti, desteği sunsak da bizim ikinci önemli hedefimiz, çalışma alanınız bilim- toplum etkinliklerdir. Her yıl düzenlediğimiz ve çok talep gören Gökyüzü Gözlem Şenliğimize olan ilgi hepinizin malumudur.

Gözlemevimizin, bilim-toplum faaliyetlerine toplumumuzda büyük bir ilgi var. Halkımızın, gençlerimizin merakını karşılayabilmek için de birikimimizi, Antalya Bilim Merkezi’ne aksettirmek istiyoruz. Antalya Bilim Merkezi’nde, bilim- toplum etkinliği faaliyetlerimizle de uzaya meraklı gençlerimize katkıda bulunmak istiyoruz. TUG olarak Antalya Bilim Merkezi’ne ekleyeceğimiz gözlemsel donanımlarla, atölye faaliyetlerimizle gençlerimize, halkımıza çok ilgi duydukları uzay, gökyüzü, astronomi ile ilgili merak giderici, katkılar, eğitimler vermeye çalışacağız.”

“Astronomi yanıyla en nitelikli bilim merkezi olacak”

Prof. Dr. Sacit Özdemir, Antalya Bilim Merkezi’nin, Türkiye’deki astronomi niteliği en yüksek bilim merkezi olacağının altını çizerek, “İnanıyorum ki, Türkiye’deki bilim merkezleri arasında astronomi niteliği en yüksek olan bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi olacak. Sadece hacimsel olarak veya içerisindeki atölye etkinlikleriyle, sergi alanlarıyla değil: astronomi yanıyla da en nitelikli bilim merkezi olacağına inanıyorum.” İfadesini kullandı.

“Antalya Bilim Merkezi’ne bir ilk daha eklendi”

Daha sonra söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Özdemir’in bu açıklamasını; “Antalya Bilim Merkezi, Antalya’nın da, Akdeniz Bölgesinin de ilk ve tek bilim merkezi olacak. Merkezde, 14 ayrı temada ve 6 farklı atölye bulunuyor. Antalya Bilim Merkezi, aynı zamanda astronomi ile alakalı bu kadar yoğunluklu bir çalışma yapan da Türkiye’nin ilk bilim merkezi olacak. Ulusal gözlemevinin önemli bir değer olarak Antalya’da olması bunu böyle gerekli kılıyor.” sözleriyle destekledi.

Konuşmaların ardından Başkan Hakan Tütüncü ve TUG Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, işbirliği protokolüne imza attı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 29 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 28 60
3. Barcelona 27 59
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 28 30
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 28 21