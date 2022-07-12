Antalya Bilim Merkezi’ne 443 bin ziyaretçi

Kepez Belediyesi’nin, DokumaPark’ta 12 bin 500 metre kare alan üzerine kurduğu Akdeniz Bölgesi’nin tek bilim merkezi 2022 yılı Mayıs Ayına kadar 443 bin 84 ziyaretçiyi ağırladı.

Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta kurulan Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, 7 den 77 ye, her yaştaki bireye hitap eden bilimsel atölye çalışmalarını Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerle buluşturuyor. Akdeniz Bölgesi’nin tek bilim merkezi 2022 yılı Mayıs Ayına kadar 443 bin 84 ziyaretçi ağırladı. Bilimsel deneyler ve atölye çalışmaları ile gençlere bilim dünyasının kapılarını aralayan Antalya Bilim Merkezinde Matematik, Robotik ve Kodlama, STEAM, Biyoloji ve Kimya, Fen Bilimleri, Ahşap - Tasarım, Astronomi ve Neşeli Adımlar olmak üzere 8 atölyede çocuklar eğitimciler eşliğinde, bilimin farklı yönleriyle tanışıyor. Bilimsel çalışmalara katılan ve farklı deneysel aktivitelerle buluşan çocuklar yaz tatilini bilimin ışığında geçirme imkanı buluyor. Antalya Bilim Merkezi, üreten ve girişimci çocuklar için 21. Yüzyıl teknolojilerini sadece kullanmayı değil, gerçek yaşamı tecrübe edecekleri etkileşimli ortamlarda eğitim programlarına katılmalarına olanak sağlıyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan ve yenilikçi düşünmeye teşvik eden Antalya Bilim Merkezi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile bilime ilgi duyan meraklı yetişkinlere hitap eden, gezilecek sergi alanları ile tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.