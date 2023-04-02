Antalya Bilim Merkezi’nde kutup dersi

Antartika Sergisine hazırlanan Antalya Bilim Merkezi’nde kutupları anlatan TÜBİTAK Uzman Araştırmacısı Yirmibeşoğlu, Antalyalı öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünden Kaptan Sinan Yirmibeşoğlu, Antalyalı öğrencilere düzenlenen konferanslarda kutuplardaki deneyimlerini paylaştı. ‘Antartika Antalya’ya Geliyor’ adlı yeni sergi alanı hazırlanan Antalya Bilim Merkezi’nde 2 farklı ortaokul öğrencileriyle buluşan TÜBİTAK Uzman Araştırmacısı Yirmibeşoğlu, Türkiye’nin Kuzey ve Güney Kutuplarında yaptığı bilimsel araştırmaları anlatan belgeseller izleterek sunumuna başladı.

Penguenlerin dünyası

Yansıya kutuplardan görseller, haritalar aktararak anlatımını zenginleştiren Yirmibeşoğlu, sürekli soru cevap aralığı bırakarak öğrencilerin ilgisini diri tuttu. Özellikle okul müfredatlarında olmayan bilgileri ve gezilerindeki deneyimlerini paylaşan Yirmibeşoğlu, “Türk bilim insanlarının kutuplarda neler yaptığını, oradaki bilim istasyonunu aktardık. Kutuplarla ilgili bilgi veren belgesellere, sosyal medya kanallarını, kitapları anlattım. Okyanus akıntılarının ve iklim değişiminin önemini, penguenlerin dünyasını olabildiğince ilgi çekici yöntemlerle aktarmaya çalıştık” diye konuştu.