Antalya Bilim Merkezi’nin ilk bilim konferansı, Prof. Dr. Hasan Mandal’ın "Bilimin Işığında, Gençlerimiz ile Birlikte Çalışarak Birlikte Başaracağız" başlıklı sunumuyla gerçekleşti.

Kepez Belediyesi’nin Dokuma Park’ta 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi’nde ilk konferans gerçekleştirildi. Konferansa TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ve Antalya’daki Fen Liselerinin öğrencileri katıldı. ’2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış Konferansı’nda Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilimin Işığında, Gençlerimiz ile Birlikte Çalışarak Birlikte Başaracağız" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

“Geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizde”

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Risk Raporu 2021’de yer alan ve gelecek 10 yılda en yüksek etkiye sahip ve olabilecek olduğu değerlendirilen risklere değinen Prof. Dr. Hasan Mandal, geleceğin sorunlarının günümüzün geleneksel bakış açısıyla çözülebilmesinin zor olduğunu belirterek, karşılaşılan sorunların karmaşık, değişken ve dinamik yapısına dikkat çekti. Sorunların çözümü için çok disiplinli çalışmanın önemine işaret eden Mandal, gençlere “Bilimsel imkanlarla dolu geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizdedir” dedi.

“Su, gıda, toprak ve mineral talebi artmakta”

Hasan Mandal; ’çevre, enerji ve doğal kaynaklara ilişkin ana eğitimler, değişen enerji tüketimi, teknolojik ana eğilimleri, Hidrojen teknolojileri, yeni nesil nükleer reaktörler, uçan rüzgar türbinleri, hava ile çalışan jeneratör, nüfus artışının doğal kaynaklar üstündeki baskısı, enerji savaşları, biyolojik tehdit, sağlık ve gıda, Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK, Deneyap teknoloji atölyeleri gibi bir çok konuya değindi. Dünyada doğal kaynaklar için rekabet artışı olduğunu belirten Mandal, “Su, gıda, toprak ve minerallere olan talep artmakta, doğal kaynaklar giderek tükenmekte ve maliyet yükselmektedir. Enerji ekonomisi, jeopolitik denklemleri değiştirebilecek riskler taşımaktadır “diye konuştu.

“Doğal kaynaklar üzerindeki etki”

Nüfus artışının doğal kaynaklar üzerindeki etkisine de değinen Mandal, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı bulabileceğini, enerji arzının yüzde 80, su arzının ise yüzde 55 daha fazla olacağını söyledi. Kritik hammaddelere olan ihtiyacında artacağını sözlerine ekleyen Mandal, “Karbon, nötr ekonomi için grafit, kobalit, lityum ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelere olan ihtiyaç artmaktadır. Kritik hammaddelere olan ihtiyacı artıracak olan teknolojiler, piller, yakıt hücreleri, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidrojen teknolojileridir. 2050 yılında 60 kat daha fazla lityuma ihtiyaç duyulacak “ dedi.

“Fosil yakıt savaşları”

Şuanda fosil yakıtlar üzerine bir savaş olduğunu kaydeden Mandal, “Gelecekte her şey sizin bu elementlere ne kadar sahip olduğunuz ve ona alternatif element geliştirdiğinize bağlı. Bunların hepsini hayatınızın zaman dilinde yaşayacaksınız “diye konuştu.

“Teknoloji fırsatlarını değerlendirin”

Öğrencilerin ülkenin önceliklerini desteleyecek şekilde kendilerini yönlendirmesini vurgulayan Mandal, “Kariyerinizi zenginleştirmek için çok disiplinli imkanlara açık olun, yükselen teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derinlemesine keşfedin. Önemli sorunlara çözüm bulacak şekilde bilimsel merakınızın peşinden koşun, araştırma alanınızı iyi tanıyın ve işbirliği ağlarında etkin olun, kariyer yöneliminizi güncel imkanlar doğrultusunda şekillendirin. Bilimin ışığında gençlerimizle birlikte çalışarak birlikte başaracağız” dedi.

“Geleceğin mesleklerini açıkladı”

Öğrencilere önem kazanmakta olan beceriler hakkında da bilgi veren Mandal, 2022 ile 2025 yılının ilk 10 sıralamasındaki geleceğin mesleklerini açıkladı. Mandal, önem kazanmakta olan becerilerin arasında karmaşık sorun çözme, liderlik ve sosyal etkinin yer aldığını söyledi. Hasan Mandal, sunumunu tamamlamasının ardından öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.

“En büyük pay, TÜBİTAK’ın”

Konferansın tamamlanmasının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Eğer bugün burada bu bilim merkezi varsa, burada Antalyalı gençlerimiz, çevre illerdeki gençlerimiz bilime doğru bir kapı aralayacaklarsa bundaki en büyük pay hiç şüphe yok ki, TÜBİTAK’ındır” ifadelerini kullandı.