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Antalya Bilim Merkezi, bilimsel çalışmaları destekleyecek

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde kurduğu Antalya Bilim Merkezi, bilimsel çalışmalar yapan öğrencileri maddi ve manevi desteklemeye hazırlanıyor. Üniversite öğrencileriyle bilim merkezinde buluşan Başkan Tütüncü, ‘Bilim Kurulu’ oluşturulduğunu ve bu kurulun desteklenecek projeleri belirleyeceğini söyledi.

ANTALYA 26.11.2021, 14:18
Antalya Bilim Merkezi, bilimsel çalışmaları destekleyecek

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde kurduğu Antalya Bilim Merkezi, bilimsel çalışmalar yapan öğrencileri maddi ve manevi desteklemeye hazırlanıyor. Üniversite öğrencileriyle bilim merkezinde buluşan Başkan Tütüncü, ‘Bilim Kurulu’ oluşturulduğunu ve bu kurulun desteklenecek projeleri belirleyeceğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Antalya Bilim Merkezi’ndeki buluşmaya mühendislik, fen ve eğitim fakültelerinde okuyan, bilime ilgi duyan ve bilimle ilgili çalışmalar yapan yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Antalya Bilim Merkezi’nde üniversiteli gençlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, Türkiye’nin en güzel bilim merkezini Antalya’nın çocuklarına ve gençlerine kazandırdıklarını söyledi.

Antalya Bilim Merkezi için geniş bir ekibin 6 yıl boyunca büyük bir emekle çalıştığını belirten Tütüncü, “Çok büyük bir çaba sarf ettiğimiz bu bina, 1961 yılında açılmış ondan sonra da 2003 yılına kadar fabrika olarak dokuma fabrikası olarak kullanılmış, sonrasında da bir alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılmayı bekleyen binalardı. Bu binaları biz belediye olarak aldık, terk edilmişliğinden kurtardık, güçlendirdik, kuvvetlendirdik. Ve buraya Türkiye’nin en güzel bilim merkezini yaptık. Antalya böyle güzel bir bilim merkezini hak ediyor diye düşündük. Bizim gençlerimiz burada insanlığa katkı koyacak işler yapsınlar istedik. Küçük kardeşlerimiz, evlatlarımız, yavrularımız da mühendis olmayı pozitif bilimlerle ilgilenmeyi, doktor olmayı, mimar olmayı, biyolog olmayı işte fiziğin, kimyanın ve biyolojinin değişik alanlarında ihtisaslaşma ya yönelik kalbinde, gönlünde bir sevgi meydana getirsin istedik. Bilim merkezlerinin amacı da zaten budur” dedi.

“Hedeflerimiz büyük”

Bilim merkezi olarak büyük hedefleri olduğunu belirten Tütüncü, “Önemli işler yapacağız, projelere ilgi duyan gençlerle güzel bir platform oluşturacağız. Onları destekleyeceğiz. Gençlerimizden bilimsel yarışmalarda şehrimizi, bilim merkezimizi temsil etsinler isteyeceğiz. Burası hedeflediğimiz gibi harika bir bilim merkezi oldu. Güzel başarılı çalışmalarla eski Dokuma Fabrikası’nda bilim dokumaya devam edeceğiz. Böylesi güzel bir ortamı gençlerimize armağan etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Tütüncü, buluşmanın giriş konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin merak ettikleri konularla ilgili sorularını cevapladı.

“Somut bir ortamda bulsunlar istedik”

Bir öğrencinin, “Antalya’da bilim merkezi açma düşüncesi nereden aklınıza geldi?” sorusu üzerine Başkan Tütüncü, “Sevgili gençler bilimle buluşsunlar, bilimsel düşünceyi geliştirsinler istedik. İnsanlığa katkı yapacak zihinler beyinler var gençlerin içerisinde O beyinlere, zihinlere ortam hazırlayalım istedik. İnsanlar bilimsel bilgiyle çok farklı bir düzeyde somut bir ortamda bulsunlar istedik. Belki de benim şimdi sosyal bilimlere yönelmemin altındaki en önemli sebep soyut olan şeyleri bir türlü somuta indirgeyememiş olmam. Zaten bunu anladığımda da üniversite bitmişti. İşte, biz de gençler bilimsel bilgi için bir araya gelsinler ve soyut düşünceyi yani bilimsel bilgiyi burada somuta dönüştürsünler istiyoruz. Çocuklarımıza burada bir arabanın nasıl çalıştığını, demir bir kütlenin havada nasıl uçtuğunu burada iftiharımız olan İHA’ları, SİHA’ları gösteriyoruz. Gerçek bir uçak kokpitin de bu gençleri biz uçuş deneyimi ile baş başa bırakıyoruz.

"Bilim festivalleri, bilim şenlikleri"

Bizim büyük hayallerimiz var. TEKNOFEST’e güçlü bir şekilde katılmak gibi Bilim merkezimiz şuana kadar 6-7 etkinliğe katıldı. İcat geliştirecek gençlerden bir platform kuracağız. ‘Benim bir projem var. Şunu geliştirmek istiyorum. Ama çalışabileceğim bir ortam yok. Teknolojik imkan sunan kurumlar bulamıyorum’ diyen gençlere işte burası o platform dahilin de onlara hizmet etsin istedik. Gençlerin ürettiği bilimsel fikirleri biz yarışmalara sokacağız. Ayrıca burada bilim festivalleri, bilim şenlikleri, bilim kampları düzenlenecek. Öğrencilerimize yönelik ilk kampı ara tatilde bitirdik. Buranın esas misyonu şu; ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.’ sözünün tamda karşılığı”dedi.

“Bilim dokuyalım”

Tütüncü, bu noktada sosyal projelerle üniversite topluluklarıyla da birlikte beraberce çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Burası hepimiz için sıcak bir yuva olsun. Burada hepimiz bilim dokuyalım, hepimiz burada pozitif bilime ve insanlığa katkı verecek bir ışık yakalım istiyoruz” diye konuştu.

“Platform çalışması yapılıyor”

“Bilimsel çalışmalar yapan üniversite öğrencilerine nasıl destek vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna da Tütüncü; “Bizim amacımız, sizin gibi gençleri fikirlerini destekleyecek kilit noktalarla buluşturmak. Bununla ilgili ayrıca bir platform çalışmamız var. Antalya Bilim Merkezi bilimsel çalışma yapmak isteyen herkes için iyi bir başlangıç noktası olacak. Biz bütün imkanlarımızı gençlerimiz için, sizden sonraki kuşaklar için seferber ediyoruz. Bu bilim merkezi gelecek kuşaklara ışık olacak” dedi.

“İşin uzmanlarıyla yol yürüyeceğiz”

Başkan Tütüncü eski Dokuma Fabrikasını yeni keşiflerle hep geliştirdiklerini de sözlerine ekledi. Desteklenecek projeler için bir bilim kurulu oluşturulduğunu belirten Tütüncü, “Bilim kurulunun onayladığı, bilim kurulundan geçen projeleri desteklemekle alakalı bir yaklaşımımız var. Bunu bilim insanlarımızla birlikte yapacağız. İşin uzmanlarıyla yol yürüyeceğiz” diye konuştu.

“100 bin kitap kapasiteli kütüphane”

Antalya Bilim Merkezi’nin hemen arkasında 100 bin kitap kapasiteli çok zengin bir kütüphane olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin olduğunu da hatırlatan Tütüncü, “Büyük bir hazine var orada O hazine sizin gibi kendini geliştirmek isteyen gençleri bekliyor. Bilim merkezimiz, sanat merkezlerimiz sizleri bekliyor. Biz sporda sanatta, bilimde sizin yetişebileceğiniz ortamları hazırlamaya gayret ediyoruz. Biz üniversiteye giderken bu imkanları bulamadık. Bu imkanlar mevcutken sizlerde çok çalışmaya gayret edin ki geleceğimiz aydınlık olsun” dedi.

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