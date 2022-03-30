Antalya Bilim Merkezi, ‘BilimFest’ ile kapılarını açıyor

Kepez Belediyesinin Dokumapark’ta 12 bin 500 metrekare alan üzerine kurduğu Antalya Bilim Merkezi, 31 Mart Perşembe günü BilimFest ile kapılarını açacak. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

Kepez Belediyesi’nin 6 yıllık emeğinin ürünü Antalya Bilim Merkezi açılıyor. Dokumapark’ta TÜBİTAK işbirliğiyle 12 bin 500 metre kare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi’nin resmi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla 31 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Antalya Bilim Merkezi’nde Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji-Kimya Atölyeleri ile bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuvarlar bulunuyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, bilimsel ve teknoloji buluşlarının yapılabileceği eğitim ortamları, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, tüm yaş grubuna hitap eden sergi salonları, bilim ve sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A atölyeleri yer alıyor. Akdeniz’in tarih, biyoloji, tarım ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları, eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda bulunuyor.

“Bilim ve teknoloji devleri”

Antalya Bilim Merkezi’nin kapıları BilimFest ile açılacak. Bilim Merkezi, 31 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde bilim ve teknoloji devlerinin buluştuğu BilimFest’e ev sahipliği yapacak. BilimFest’te, söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve 100’ün üzerinde atölye çalışması gerçekleştirilecek. Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübitak Sage, Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar da bilim festivalinde yerini alacak.

“Türkiye’nin iftiharları”

Bilim Festivali’nde Türkiye’nin savunma sanayi, bilim ve teknoloji başarıları da sergilenecek. T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri, yüzde 100 yerliliğe sahip askeri araç PUSAT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir çok harekatın da kullanılan, en popüler ve en etkili ateş destek muharebe aracı T-155 FIRTINA OBÜSÜ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş(TUSAŞ) tarafından geliştirilen dev boyutlu insansız hava aracı AKSUNGUR, Türkiye’nin silahlı insansız ilk deniz aracı ULAQ ile Kuzgun Tj, Bozdoğan, Gökdoğan, SOM J ve Türkiye’nin uzaya gönderilen 7. haberleşme uydusu Türksat 4B ziyaretçilerle buluşturulacak.

“Tütüncü’den Antalya’ya davet”

Antalya Bilim Merkezi’nin açılış heyecanını yaşadıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bilim merkezi ile Antalya’nın Akdeniz Bölgesi’nin bir teknoloji üssü olacağını söyledi. Antalya’nın bir dünya şehri, bir teknoloji üssü olmanın bütün imkanlarına sahip olduğunu belirten Başkan Tütüncü, tüm Antalyalıları 31 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek Antalya Bilim Merkezi ve BilimFest’in açılışına davet etti.