Antalya Bilim Merkezi, Bilim Koleji’ne kapılarını açtı

Antalya Kepez Belediyesi ile Antalya Kültür Bilim Koleji arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen yarışmalar için hazırlanacak projelerde işbirliği yapılacak.

Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya kazandırdığı Bilim Merkezi, bilimsel deneyler ve atölye çalışmalarıyla çocuk ve gençlere bilim dünyasının kapılarını aralamaya devam ediyor. Akdeniz Bölgesi’nin tek bilim merkezi, Antalya Kültür Bilim Koleji öğrenci ve eğitmenlerine de kapılarını açtı. Kepez Belediyesi ile Antalya Kültür Bilim Koleji arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokolle; Antalya Kültür Bilim Koleji öğrenci ve eğitmenleri bilimsel ve teknolojik çalışmalarını Antalya Bilim Merkezi’nde yürütecek. Kepez Belediyesi, Antalya Bilim Merkezinde bulunan atölye, araç ve gereçlerini Antalya Bilim Koleji proje grubu öğrenci ve eğitmenlerinin kullanması konusunda gerekli desteği sağlayacak, bilim merkezi eğitmenleri tarafından da danışma hizmeti verilecek. Antalya Bilim Koleji de, ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen yarışmalara katılacak öğrenci ve öğretmenlerden oluşan takımların kurulmasını ve yarışmalar için proje üretilmesini sağlayacak.