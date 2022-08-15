Antalya Bilim Merkezi Akdeniz’e açılıyor

Antalya Bilim Merkezi’nin tematik bilim kampı öğrencileriyle dünyanın en nitelikli sualtı araştırma gemilerinden biri olan Akdeniz Araştırma-1 gemisini gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya Bilim Merkezi ve Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü el ele verdi. Antalyalı çocuklarımız şimdi burada Akdeniz’in sualtı biyolojisini eşsiz deneyimlerle öğrenecek” dedi.

Kepez Belediyesi, çocuklara bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir yaz tatili sunuyor. Bilimsel çalışmalar ve atölye çalışmaları ile yaz aylarında çocuklara kapılarını aralayan Antalya Bilim Merkezi, sürprizlerle dolu farklı temalar da bilim etkinlikleri hazırlamaya devam ediyor. Tematik bilim kampları bünyesinde , Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü iş birliği ile deniz ve su altındaki yaşamını inceleyen araştırma gemisini ziyaret eden çocuklar, bilimsel çalışmaların yapıldığı ortamı yerinde gözlemledi. Tematik bilim kampı çerçevesinde Akdeniz Araştırma Gemisini gezen çocuklar, su analizlerinin nasıl yapıldığını ve farklı balık türleri ile özelliklerini laboratuvar ortamında inceledi. Bilim gezisine katılan Başkan Tütüncü, çocuklar ile beraber Akdeniz Araştırma-1 gemisini gezerek heyecanlarına ortak oldu. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Akdeniz Araştırma-1 gemisinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Bilim tatili"

Çocuklara verimli bir yaz tatili sunmak için çalıştıklarını ifaden Başkan Tütüncü “Bilim Kamplarımızın içerisinde değişik bölümler var. Bilim dünyasındaki farklılıkları, yenilikleri ve değişiklikleri yerinde deneyimle imkanı buluyorlar. Antalya bir Akdeniz kenti ve en büyük zenginliklerimizin başında deniz geliyor. Bu nedenle suyun altında farklı hayat ve yaşam formları bulunuyor. Çocuklarımız su altı biyolojisini yerinde gözlemlesin ve en iyi şekilde deneyimlesin istedik. Bilime yönelik bakış açılarını belirleyen unsurlardan birisi de belki de yerinde gözlem yapmaları olacaktır. Antalya Bilim Merkezi ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünün iş birliği ile laboratuvarlarında ve araştırma gemisinde çocuklara bilimle iç içe bir yaz tatili sunuyoruz. Burada deniz ve su altı biyolojisi ile ilgili bilgiler ve bakış açıları kazandırıyoruz. Bilim Merkezimiz sınırları zorlayan, çocuklarımıza hep yeni ufuklar açan programları takip ediyor. Şehrimizi tüm değerleri kullanarak çocukların bilime olan ilgilerini bambaşka bir sevgi ortamında çocuklarımıza sunacağız ” diye konuştu.