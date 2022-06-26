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Antalya Bilim Merkezi, 9. Konya Bilim Festivali’nde

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Konya Bilim Festivaline, Kepez Belediyesi’nin kurduğu Antaya Bilim Merkezi de atölye çalışmaları ve bilimsel gösterilerle destek verdi.

ANTALYA 26.06.2022, 12:55
Antalya Bilim Merkezi, 9. Konya Bilim Festivali’nde

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Konya Bilim Festivaline, Kepez Belediyesi’nin kurduğu Antaya Bilim Merkezi de atölye çalışmaları ve bilimsel gösterilerle destek verdi.

Kepez Belediyesi’nin 12 bin 500 metre kare alan üzerine kurduğu Antalya Bilim Merkezi, 9. Konya Bilim Festivali’ne katıldı. Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, çeşitli etkinliklerle bilim festivaline katkı sağladı. 4 gün süren festivalde, bilim ve teknoloji severlere atölye çalışmaları ile bilimin kapılarını açtı. Antalya Bilim Merkezi, 7 den 77 ye, her yaştaki bireye hitap eden atölye çalışmalarını Türkiye’nin dört bir tarafından gelen festival ziyaretçileriyle buluşturdu.

Puzzle Küp ve Hamle oyunlarıyla zeka antrenmanları, Planetaryum maketi yapımı ve Ay-Güneş tutulmaları maketi ile astronomi konularında bilgilendirici atölyeler, Robotlar ile challenge yaparak da teknolojik merak uyandırma etkinlikleri düzenlendi.

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