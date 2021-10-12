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Antalya Bilim Merkezi, 8. Konya Bilim Festivali’nde

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Bilim Festivaline, Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle kurduğu Antalya Bilim Merkezi’de atölye çalışmaları ve bilimsel gösterilerle destek verdi.

ANTALYA 12.10.2021, 10:44
Antalya Bilim Merkezi, 8. Konya Bilim Festivali’nde

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Bilim Festivaline, Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle kurduğu Antalya Bilim Merkezi’de atölye çalışmaları ve bilimsel gösterilerle destek verdi.

Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, 8. Konya Bilim Festivali’ne katıldı. Antalya Bilim Merkezi, 4 gün süren festivalde bilim ve teknoloji severlere atölye çalışmalarını açtı. Kepez Belediyesi’nin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) işbirliğiyle kurduğu Antalya Bilim Merkezi’nin atölye çalışmaları ve bilimsel gösterileri yoğun ilgi gördü. Festival alanında yer alan atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bilimsel çalışmaları ilgiyle takip etti. Çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, gençlerin teknolojiyle tanışmasını ve bilim adına yeni fikirlerin üretilebilmesi için bilim etkinliklerinin önemli olduğunu vurguladı. Gençlerin fikirlerini, tecrübe ile harmanlamanın güzel olduğunu belirten Başkan Tütüncü, gençlere bilim sevgisini güçlendirecek etkinliklerin sıkça yapılması gerektiğini söyledi.

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