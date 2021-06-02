Antalya Açıkhava Tiyatrosu ünlüleri ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme genelgesinin ardından Antalya Açıkhava Tiyatrosu, perdelerini açıyor. Aralarında birçok ünlü ismin yer aldığı ekip, Tiyatro severlerle Antalya Açıkhava Tiyatrosunda buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme genelgesinin ardından sanatsal faaliyetler de start aldı. Bu anlamda Antalya Açıkhava Temmuz ayında önemli oyunlara ev sahipliği yapacak. Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert’in rol aldığı ‘Vahşet Tanrısı’ isimli oyun 5 Temmuz Pazartesi günü , Mert Fırat ile Tülin Özen’in rol aldığı ‘Batının Sonu’ isimli oyun 6 Temmuz Salı günü , başrolde Şener Şen’in yer aldığı ‘Zengin Mutfağı’ isimli oyun ise 7 Temmuz Çarşamba günü, Antalya Açıkhava’da Tiyaro severlerle buluşacak. Oyunlar Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyelerinin katkıları ile sahnelenecek.