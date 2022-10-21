Antalya 229 Mavi Bayrak ödüllü plajı ile dünyanın en çok mavi bayraklı plajına sahip

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Kıtuyad Başkanı Osman Ergin ve Kızılağaç Turizm Merkezi Mavi Bayrak sorumlusu Mehmet Ergin, 2022 yılı Mavi Bayrak etkinliklerini ve 2023 yılında yapılacak olan faaliyetleri değerlendirdi. 2022 yılı ve öncesinde yapılmış Mavi Bayrak çalışmaları ve çevre etkinliklerinin yanı sıra 23-25 Kasım tarihlerinde Side Star Resort Hotel Manavgat’ta yapılacak olan 14. Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Semineri ile ilgili de istişarelerde bulunuldu.

Kıtuyad başkanı olarak göreve geldiğinde Kızılağaç Turizm Merkezi’nin Türkiye’de tüm tesisleri Mavi Bayrak ödüllü tek turizm bölgesi olduğunu belirten Osman Ergin, “Pandemi sonrası gelinen süreçte ise Türk turizmini olumsuz etkileyen pandemi ve savaş benzeri olumsuzlukların etkisini yitirmesinin ardından bu ünvanımızı 2023 yılında yeniden devam ettirmek adına şimdiden kolları sıvadık ve bir araya gelerek çalışmalarımıza şimdiden başladık” dedi.

229 Mavi Bayrak ödüllü plaj

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Ergiydiren ise, "Antalya 229 Mavi Bayrak ödüllü plajı ile dünyanın en çok mavi bayraklı plajı olan bölge özelliğini sürdürmektedir. Antalya’nın mavi bayrak ödüllü plajı olan Manavgat destinasyonu da 89 Mavi Bayraklı tesise ev sahipliği yapmakta olup, bu sayının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda da Manavgat bölgemizde faaliyet göstermekte olan Side Star Resort Hotel’de 23-25 Kasım 2022 tarihinde 14. Mavi Bayrak Yerel Sorumluları Semineri yapılacak olup, 70 ile 90 kişi arasında katılımcı ile yeni yerel sorumlu adaylarımı sertifikalandırılacaktır” diye konuştu.