Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde

Antalya 07 Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisinde rakibi Emlak Konut’a geçerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Emlak Konut ile Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut’un ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Mücadeleden 69-61’lik galibiyetle ayrılan Antalya ekibi seride durumu 3-0’a taşıyarak play-off’u şampiyon olarak tamamladı.

Müsabaka sonrası yaptığı açıklamada görevi tamamladıklarını belirten Antalya 07 Başantrenörü Rıza Darendelioğlu, "İnananlar her zaman başarırlar. Ben de Süper Lig yolunda oyuncularıma her zaman güvendim ve Süper Lig’e çıkmayı başardık. Antalyamıza hayırlı olsun" dedi.