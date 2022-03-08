ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı: “Dünyayı bilgisiz terk ediyorsak suçlu biziz”

ANSİAD Girişimcilik Günleri’nde liselilere hitap eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Bu dünyaya fakir gelmiş olabiliriz. Ancak dünyayı fakir ve bilgisiz terk ediyorsak suçlu biziz. Kimse de suç aramayın” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin, 20’ncisini düzenlediği ‘ANSİAD Girişimcilik Günleri’ sona erdi. 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler bu yıl ‘tecrübe paylaşımı’ adı altında gerçekleştirildi.

İş insanlarının kendilerini, işlevlerini, çalışmalarını, ülke için düşündüklerini topluma daha yakından tanıtmayı amaçlayan etkinlikte aynı zamanda iş dünyasının cazip yönleri, sorunları, girişimcilik bilincinin artırılması sağlanıyor. Özellikle gençleri inovatif girişimciliğe özendirmek ve teşvik etmeyi de hedefleyen ‘tecrübe paylaşımı’nın etkinliklerine iş adamı Ali Bıdı da katıldı.

ANSİAD’ın şeref üyesi olan Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere hitap etti. 45 dakika olarak planlanan söyleşiler yoğun ilgi görmesi nedeniyle yaklaşık 1’er buçuk saat sürdü.

“Başkalarının göremediklerini göreceksiniz”

Öğrencilere iş tecrübesini paylaşırken hayatından kesitler de anlatan Ali Bıdı, “Bu dünyaya fakir gelmiş olabiliriz. Ancak dünyayı fakir ve bilgisiz terk ediyorsak suçlu biziz. Kimsede suç aramayın. Başarı para ile satın alınamaz. Başarıyı elde etmenin 3 yolu vardır. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başkaları yatarken siz ayakta olacaksınız. Başkaları otururken, siz öğreneceksiniz. Başkalarının yapamadıklarını yapacaksınız. Cesaret edemediklerine, aklınızı ve mantığınızı kullanarak siz cesaret edeceksiniz ve yapacaksınız. Başkalarının göremediklerini göreceksiniz. İnanıyorsanız doğru bildiğiniz yoldan gidin” dedi.

“Dinle, düşün, karar ver, konuş”

Bileğindeki DDKVK yazılı dövmeyi de öğrencilere gösteren Ali Bıdı, “Başarının anahtarlarından biri de; Dinle, Düşün, Karar Ver, Konuş. Dünyanın en zengin yeri mezarlıklardır. Çünkü oralar bilgilerini hayata geçiremeyip öbür dünyaya göçenlerle doludur” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ali Bıdı, sporcu kimliğinin yaşamına değer kattığından söz etti.