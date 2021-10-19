Anaokulu öğretmenlerine ilk yardım eğitimi

Korkuteli Nadide-Ahmet Balaban Anaokulu tüm öğretmen ve idari kadrosuyla ilk yardım eğitimi aldı. Hem teorik hem de pratik bire bir eğitime katılıp tek tek uygulama yapan eğitim kadrosu, başta okul ortamında ve bunun yanında günlük yaşamda her insana gerekli birçok ilk yardım becerileri edindi.

Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi misafirliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman eğitmenlerce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Halil Aydın’ın organizasyonu ile verilen kursta kazanılan becerilerle, ilk yardım yapmaya hazır bir kadro bulunması amaçlandı.

Konuyla ilgili konuşan Okul Müdürü Tunahan Çetin, “Öğretmenlerimiz, konunun öneminin farkında olarak gönüllü bir şekilde katıldıkları bu eğitimden en üst seviyede verimi alabilmek için çok büyük gayret içindeydiler. Böylesi gerekli bir eğitime bu tür bir motivasyonla katılım sağlanması mutluluk verici. Giderek değer kazanan ilk yardım eğitiminin sadece okul ortamlarında değil tüm toplum tabanına yayılmasını ve bu bilincin yaygınlaşmasını umut ediyoruz” dedi.