Anaokulu öğrencilerinden ’Hababam’ canlandırması

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören Kurabiyeler Sınıfı’nın 17 öğrencisi, Yeşilçam Sineması’nın okul filmi serisi olan Hababam Sınıfı’nın karakterlerini canlandıran bir etkinlik düzenledi.

Öğretmenleriyle birlikte etkinliğe günler öncesinden heyecanla hazırlanan 6 yaş grubundaki minikler, makyaj yapıp Hababam karakterlerine uygun kostümler giyerek unutulmaz bazı sahneleri canlandırdı. Minikler, Hababam Sınıfı’nın karakterleri Mahmut Hoca, Hafize Ana, İnek Şaban, Güdük Necmi, Hayta İsmail, Badi Ekrem, Damat Ferit karakterlerini canlandırdı. Öğrencilerin, Cici Kızlar Grubu’nun kostümleriyle “Ah Kalbim” şarkısını seslendirmeleri ise neşeli anlara sahne oldu. Çocuklar, ayrıca Türkçe Dil etkinliği kapsamında Özel Çamlıca Lisesi ve Hababam Sınıfı oyuncularının resimlerini içeren panoyu da hazırlayarak karakterleri daha yakından tanıma fırsatı buldu.

“Modern eğitim”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocukların eğitimlerinin yanı sıra neşeli ortamlarda bilgi ve kültür sahibi olduklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Çocuklarımıza, hem modern bir eğitim veriyoruz hem de eğlenerek keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Amacımız, çağdaş, sosyal, Atatürk ilkelerine bağlı bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak” dedi.