Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği başladı

Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği müsabakaları 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar 23 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek. Türkiye Birinciliği final maçı Cumartesi günü saat 18.10’da yapılacak. Saat 19.00’da ise ödül töreni gerçekleştirilecek.