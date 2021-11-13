Anadolu Propolisi’nin Covıd-19’a karşı koruyucu etkisi çalışması

Anadolu propolisinin, dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan COVID-19 pandemisinde yararlanılabilecek etkili doğal bir gıda olduğu belirtildi. 209 sağlık çalışanının (doktor, hemşire, tıbbi sekreter) katıldığı 1 ay süren çalışmada katılımcılara günde 2 kez 20 damla verilen Anadolu propolisi ile COVID-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının koruyucu etkisi tespit edildi.

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisinin polifenolik bileşimi ile pandemi sürecinde Anadolu propolisiyle yürütülen bilimsel çalışmalardan bahsetti. Tanuğur; “2019 yılından bu yana hayatımızı büyük ölçüde etkileyen Covıd-19 pandemisi, güçlü bir bağışıklık sisteminin önemini bizlere tekrar gösterdi. Koronavirüs enfeksiyonuyla birlikte hastalığın semptomlarını azaltmaya yönelik destek tedavilerin arayışı da arttı. Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Anadolu coğrafyası sunduğu zengin endemik bitki örtüsü çeşitliliği sayesinde bizlere yüksek biyolojik aktivite gösteren arı ürünleri sunmaktadır” dedi.

“Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur"

Anadolu propolisinin yüksek polifenolik içerik ve besin değerine sahip olduğunu belirten Samancı, “Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur. Bu bileşenler yüksek antioksidan ve antienflamatuvar etki göstererek bağışıklık sistemimizi destekler. Yürütülen bilimsel araştırmalara göre; alt ve üst solunum yolu hastalıkları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, cilt hastalıkları, yara ve yanıklar, kanser, diyabet ve son olarak COVID-19 tedavisinde Anadolu propolisinin kullanımı fayda sağlamaktadır” dedi.

"Yüzde 98 oranında koruyuculuk özelliği”

Bilimsel yayınlara ilişkin detayları aktaran Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Pandemi sürecinde yürütülen birçok bilimsel çalışmada, COVID-19 bulaş oranı ve şiddeti üzerinde medikal tedaviye ek olarak propolisin doğal bir gıda olarak kullanılabileceğine dair kanıtlar görüyoruz. Yayınlanan son profilaksi (koruyuculuk) çalışması gösteriyor ki; Anadolu propolisi, koronavirüs enfeksiyonunun gelişim ve bulaş riskini azaltıyor. 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel araştırmada, Anadolu propolisi tüketiminin Covıd-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında koruyucu etkinliği değerlendirilmiştir. 209 sağlık çalışanının (doktor, hemşire, tıbbi sekreter) katıldığı bu araştırma 1 ay sürmüş ve katılımcılara günde 2 kez 20 damla Anadolu propolisi verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, COVID-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edilmiştir” sözlerine yer verdi.

Tanuğur, propolis alırken dikkat edilmesi gerekenlere de dikkat çekerek, “Ülkemizde ve dünyada halen propolis, arı sütü ve polen gibi baldan başka diğer arı ürünlerinin tebliği bulunmamaktadır. Propolis alırken mutlaka patentli özütleme teknolojisi ile glikol, etanol, gliserol gibi bir işlem yardımcıları ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. Özellikle GMP, BRC, IFS gibi uluslararası gıda güvenliği ve kalite sertifikaları olan ürünleri tercih etmeye özen gösterilmeli” dedi.