Anadolu Lisesi öğrencilerine İHA sertifikası

Eğitimlerini tamamlayan Antalya Anadolu Lisesi öğrencilerine İHA sertifikalarını veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Mezunu olduğum Antalya Anadolu Lisesi ile ortak projeye imza atmak benim için mutluluk vesilesi oldu. Liselerle iş birliklerimiz sürecek” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER), tarafından düzenlenen İHA eğitimleri sonucunda sertifika almaya hak kazanan Antalya Anadolu Lisesi öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, Antalya Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Akın, öğretim üyeleri, öğretmenler ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimize güvenimiz tam"

Kendisinin de Antalya Anadolu Lisesi mezunu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ’sevgili okuldaşlarım’ diyerek hitap ettiği öğrencilere, “Okulunuzun kıymetini bilin. Bizlere çok güzel bir dünya görüşü kazandırdı. Sizlerin de vatanı ve milleti için çalışacak, önemli mevkilerde ülkesine hizmet edecek insanlar olacağınıza inanıyorum” diye seslendi.

1 yılda 400 iha sertifikası verildi

Sağlık başta olmak üzere çığır açıcı birçok çalışmaya imza atan Akdeniz Üniversitesi’nin drone eğitimleri konusunda da Antalya’da öncü olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “Bugüne kadar Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Hava Kurumu gibi önemli kurum ve kuruluşlarla bu eğitimler konusunda protokoller yapıldı, eğitimler başarıyla tamamlandı. Son 1 yılda 400 kişiye İHA sertifikaları verildi. Liselerle yaptığımız ilk protokolün benim de mezunu olduğum Antalya Anadolu Lisesi ile gerçekleşmesi benim için büyük mutluluk ve gurur vesilesi oldu. Valiliğimiz koordinasyonunda devam eden Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesinin de vizyonuna uygun olarak liselerle iş birliklerimiz sürecek.” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan, çalışmaları için AKHUMER yönetimine ve hocalarına teşekkür etti.