Amir Ateş Kütüphanesi açılıyor

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. Yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Amir Ateş Kütüphanesi’ni 30 Kasım’da açıyor.

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. Yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane hedefini gerçekleştiriyor. Ekim ayında ilçenin 8. kütüphanesi olan Orhan Gazi Kütüphanesi’ni kitapseverlerle buluşturan Kepez Belediyesi, 9. kütüphane Amir Ateş Kütüphanesi’ni de Esentepe Mahallesi’ne kazandırdı. Kepez Belediyesi, Amir Ateş Kütüphanesi’ni 30 Kasım Salı günü saat 11.00’da törenle açıyor. Kültür, sanat ve eğitim alanında ilçe sakinlerine önemli hizmetler veren Amir Ateş Semt Konağı binasının içinde bulunan kütüphane, 5 bin kitapla kapılarını kitapseverlere aralayacak. Amir Ateş Semt Konağı’nda Robotik Kodlama Merkezi, Hababam Sınıfı Müzesi de bulunuyor.