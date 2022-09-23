Amerikalı gazete ve dergi editörleri Anadolu arı ürünlerini yerinde inceledi

Amerikalı gazete ve dergi editörleri, Anadolu coğrafyasındaki propolis, arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği, ham bal gibi arı ürünleri üretilen arıcılık çiftliklerini, Ar-Ge Merkezini, dolum ve paketleme fabrikasını ziyaret ederek, üretim safhalarını yerinde incelediler.

İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe People, Paste, BeautynewsNYC, Freshne, Byrdie, Ms.Fitness, Well+Good, Mindbodygreen, Goodhousekeeping, Women’s Health gibi gazete ve dergilerin editörleri katıldı. Arı ürünleri konusunda basın mensuplarını bilgilendiren BEE’O Propolis’in kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin arıların kovanlarını mikroplardan korumak için bitkilerden topladıkları doğal bir arı ürünü olduğunu belirterek, "Antioksidan açısından oldukça zengindir. Ayrıca antibakteriyel, antiviral ve antifungal etkileri de mevcuttur. Ancak piyasada pek çok sahte propolis ürünü bulunmaktadır. Anadolu coğrafyası endemik bitki örtüsü açısından oldukça zengin olduğu için bu bölgeden elde edilen arı ürünlerinin biyolojik aktivitesi diğer coğrafyalardan elde edilen arı ürünlerine göre çok daha yüksektir. Kendi oğlumda yaşadığımız bağışıklık sorununu arı ürünleri ile çözen bir anne olarak girişimci olmaya karar verdim ve Anadolu propolisi başta olmak üzere diğer arı ürünlerinin üretimine de başladım“ dedi.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerini, bu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve inovatif katma değerli Anadolu arı ürünleri ile geliştirilen son ürünlerin etkinliklerini ve farkını basın mensuplarına anlattı. Basın mensupları, sunum esnasında doğal saf arı ürünlerini kovandan geldiği en doğal ve saf hali ile deneyimleme fırsatı buldu. Dr. Tanuğur’un sunumunun ardından Anadolu arı ürünlerinin üretildiği Ar-Ge Merkezi, üretim ve paketleme alanı basın mensuplarına detaylı olarak gezdirildi. Gezi sırasında basın mensuplarına Ar-Ge Merkezinde yeni ürün geliştirme adımları, kalite güvence sistemleri ve kovandan sofraya izlenebilirliğin nasıl sağlandığı detaylı bir şekilde aktarılarak, üretim ve paketleme süreçlerinden bahsedildi.

Sözleşmeli arıcılık modeli

Dr. Tanuğur, sözleşmeli arıcılık modeli ile kontrollü koşullarda kovandan sofraya izlenebilir arı ürünleri üretimi sağladıklarını ifade ederek, "Ziraat mühendislerimiz ve arıcılık uzmanlarımız kontrolünde 3 bin 500’ü endemik olmak üzere toplam 12 bin bitki çeşidinin bulunduğu Anadolu coğrafyasının farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımızla birebir çalışıp, onlara eğitim ve malzeme desteği vermekteyiz" dedi.

Dr. Tanuğur, uyguladıkları sözleşmeli model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdünü de vererek “adil ticaret” sağladıklarını ve sözleşmeli arıcılardan topladıkları propolisi Anadolu arı ürünlerinin üretildiği Ar-Ge Merkezinde geliştirilen patentli ve tescilli yöntemleri ile özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürdüklerini anlattı.

"Gıda üretiminin yüzde 80’i arılar sayesinde gerçekleşiyor"

Dr. Tanuğur, arıcılığın dünyada ve Türkiye’de tozlaşmaya büyük katkı sağlayan bir sektör olduğunu da belirterek, "Gıda üretiminin yüzde 80’i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Arıcılığı ve arıları koruyan bu iş modelimiz ile aslında dünyada yeşil bitki örtüsünün korunmasına ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Etkinlik çerçevesinde sözleşmeli arıcıların çiftlikleri ziyaret edildi. Ziyarette basın mensuplarına arıcı maskeleri giydirilerek, arı kovanlarının açılması, arıları ve arı ürünlerini petek üzerinde görme deneyimi yaşatıldı.