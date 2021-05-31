Amaç nitelikli cadde ve sokaklar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğalgaz firması ile imzalanan protokolle altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokaklarda asfaltlamanın belediyece yapıldığı takdirde firmanın maliyeti karşılayacağını belirterek, “Amacımız, gecikmeye ve aksamaya meydan vermemek. Muratpaşa’da yaşayan 513 bin komşumuzun daha nitelikli yollara sahip olmasını sağlamak” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Doğalgaz firması arasında doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokakların asfaltlanması ve yenilenmesine ilişkin protokol belediye hizmet binasında düzenlenen törenle imzalandı.

Başkan Uysal, Muratpaşa’da doğalgaz altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Altyapısı tamamlanmış mahallelerde de cadde ve sokak yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Bu çalışmalarımız pandemi, yaz kış demeden devam etti” dedi. Doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokaklarda tamir ve onarımın ihale şartnamesi gereğince yüklenici firma tarafından yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Bu aksamalara, gecikmelere neden olabiliyor. Muratpaşa Belediyesi olarak tekrar tekrar işlem yapmamıza ve dolayısıyla milli servet kaybına neden olabiliyor. Şimdi doğalgaz firmamızla imzaladığımız protokolle bu tip şeylere meydan vermeyeceğiz. Belediye olarak biz yaptığımız takdirde yüklenici firma maliyeti karşılayacak. Amacımız, çalışmaları bir nebze daha hızlandırmak, Muratpaşa’da yaşayan 513 bin komşumuzun daha nitelikli yollara sahip olması” diye konuştu.