banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Alzehimer hastaları tıbbi aromatik bitkiler dikti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev’de hasta ve hasta yakınları aromatik bitkiler dikti. Lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı fidanlarını Mavi Ev’in bahçesine diken alzheimer hastaları, etkinliğin kendilerini toprakla uğraştıkları günlere götürdüğünü söyledi. Bitkilerin bakımlarını da alzheimer hastaları yapacak, aromatik bitkilerin kokuları ise tedavilerinde önemli bir yer tutacak.

ANTALYA 17.11.2021, 13:09
Alzehimer hastaları tıbbi aromatik bitkiler dikti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev’de hasta ve hasta yakınları aromatik bitkiler dikti. Lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı fidanlarını Mavi Ev’in bahçesine diken alzheimer hastaları, etkinliğin kendilerini toprakla uğraştıkları günlere götürdüğünü söyledi. Bitkilerin bakımlarını da alzheimer hastaları yapacak, aromatik bitkilerin kokuları ise tedavilerinde önemli bir yer tutacak.

“Proje en başında fayda sağladı”

Pandemi döneminde Mavi Ev’i kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Ethem Sardoğan, “Alzheimer hastaları ve yakınları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Merkezimizi tekrar açtığımızda çok mutlu oldular. Alzheimer hastalarını rehabilite etmek için aromatik bitkileri bahçemize diktik. Toprağa dokunmaları hastalarımızı çok mutlu etti. Projemiz daha en başında fayda sağlamış oldu” dedi.

“Bitki bakımlarını hastalar yapacak”

Mavi Ev’de alzheimer hastalarının tedavilerinde gerekli olabilecek çalışmayı sağlamak için küçük bir bahçe tesis ettiklerini söyleyen Bitkisel Üretim ve Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, dikime 100 bitki ile başladıklarını bitki sayısını arttıracaklarını söyledi. Ay, “Buraya kokulu bitkiler olan adaçayı, kekik, biberiye ve lavanta diktik. Bunlara ek olarak keçiboynuzu ve defne eklemeyi planlıyoruz. Bu bitkilerin kokusunun alzheimer hastaların tedavisinde etkili olduğu belirtiliyor. Bu bitkilerin bakımları bizim gözetimimizde hastalar tarafından gerçekleştirecek. Bitkileri kopartıp çaylarını yapabilecekler” diye konuştu.

“Bitki kokuları tedavi ediyor”

Mavi Ev Birim Sorumlusu Gerontolog Cüneyt Güven, alzheimer sürecinde kokunun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Hastalığı rehabilite edici kokusu olan bitkiler diktik. Özellikle biberiye diktiğimiz bitkiler içinde çok önemli. Küçük çocuklarda yapılan çalışmalarda biberiye koklatıldığında hafızanın daha iyi olduğu, bilgilerin daha iyi öğrenildiği belirlenmiş. Diktiğimiz bitkilerin hastalarımızı rehabilite edici ve tedavilerine pozitif katkı sağlayacak özelliği bulunuyor” dedi.

“Mavi ev eşimi mutlu ediyor”

Eşinin alzheimer hastası olduğunu söyleyen Nihan Erkan, “Burası çok güzel. Eşim buradan eve döndüğünü zaman çok mutlu hissediyor. Buraya gelmediği zamanlarda kendisin üzgün hissediyor. Biz köy çocuğuyuz, bu tür aktiviteler hepimizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6