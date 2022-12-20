Alzaymır hastalığını tiyatro ile anlattılar

Türkiye Alzaymır Derneği Denizli Şubesi, Alzaymır hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Alanya HEP Üniversitesi’nde tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

Üniversite öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisinde, Alzaymır hastalığının ortaya çıkışı, ailelerin bu hastalığa nasıl bir duyarlılık göstermesi gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı. Beynin bazı bölümlerinin zaman içinde giderek hasarlanması, başta hafıza olmak üzere; tüm entelektüel faaliyet, günlük işlevler ve davranış bozukluklarına neden olan Alzaymır hastalığının ciddiyetine dikkat çekildi.

Öğrencilere ulaşmak öncelikli tercihimiz

Türkiye Alzaymır Derneği Denizli Şubesi Başkanı Sn. Hülya Hatice Eryılmaz; Türkiye’de genellikle yaşlı bireylerde sık görülen Alzaymır hastalığı hakkında farkındalık oluşturma adına, pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Tiyatro gösterisinin bu etkinliklerden tanesi olduğunu dile getiren Eryılmaz; “Halkımızı Alzaymır hastalığı konusunda bilinçlendirmek, amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bugün Alanya’da konuk olduk. Bizler de bu konuda kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü bizlere köprü olan herkes bu yolda bir adım daha atmamıza fayda sağlıyor. Özellikle orta yaş ve üzeri büyüklerimizden ziyade, gençlerimize ulaşmak bizim için çok önemli. Bu hastalığın yaygınlaşmasını ve bu konuda bilgi yayma konusunda gençlerimizin daha aktif ve dinamik tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Sosyal medyayı da çok iyi kullandıkları için onlar daha bilinçli olup, bu hastalığın erken tanısında destek sağlayabileceklerini, evde büyüklerini daha bilinçli bir şekilde gözlemleyebileceklerini düşünüyoruz. Denizli’nin il ve ilçesi başta olmak üzere diğer illerde önceliğimiz, öğrencilerle bir araya gelmek. Alanya programımız olduğunda da Alanya HEP Üniversitesi’nde bu farkındalık bilincini göstermek istedik. Rektörümüz çok sıcak baktı, çok mutlu olduk. Bu vesileyle kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Amaç hasta yakınlarının bilinçlenmesini sağlamak"

Derneğin tamamen gönüllülük esasına göre oluşan bir dernek olduğuna vurgu yapan Hülya Hatice Yılmaz, kendilerine destek vermek isteyen gönüllü adaylarına da çağrıda bulundu. “Derneğimiz tamamen gönüllülük esasına göre oluşan bir dernek. Sadece bağışlarla ve desteklerle ayakta durabilen bir dernek” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Türk vatandaşı olsun olmasın herkes bizimle birlikte gönüllü olarak çalışabilir. Biz aynı zamanda Alzaymır farkındalığının yanı sıra, aktif yaş almayı destekliyoruz. Çünkü hastalığın maalesef tam anlamıyla önlenebilir bir durumu yok. Sadece Alzaymır sürecinde hastaların kaliteli zaman geçirebilmelerini sağlayabilmek ve bununla birlikte hasta yakınlarının bilinçlenmesini sağlamak, yol arkadaşı olmak çok önemli. Beyni, zihni aktif tutmak, sosyal hayat ile bağlantılı kalmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede bizlere destek olmak isteyen tüm gönüllülerimize kapımız açık”.

Alanya HEP Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Türkiye Alzaymır Derneği’ne katılım ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür etti. Tiyatro gösterisini çok başarılı bulduğunu ve oyunda konunun çok çarpıcı bir şekilde dile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Güner; “

Böylesine önemli bir konuda bizleri aydınlattıkları için Türkiye Alzaymır Derneği’ne çok teşekkür ederim. Sizleri aramızdan görmekten çok mutluyuz. Alzaymır, dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi. Yaklaşık 50 milyon kişi bu hastalık ile mücadele ediyor. Türkiye’mizde de bu farkındalığı oluşturdukları için Türkiye Alzaymır Derneği Denizli Şubesi’ne çok teşekkür ederim. Bir sonraki etkinliklerinde de kendilerini üniversitemizde sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.