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Alzaymır hastalarına üniversiteli desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde, üniversite öğrencileri alzaymır hastaları ile yürüyüş, el işleri, örgü gibi faaliyetlerde bulunup hafızalarını taze tutmalarına yardımcı oluyor.

ANTALYA 13.12.2021, 10:57
Alzaymır hastalarına üniversiteli desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde, üniversite öğrencileri alzaymır hastaları ile yürüyüş, el işleri, örgü gibi faaliyetlerde bulunup hafızalarını taze tutmalarına yardımcı oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğrencileri, haftada bir günlerini alzaymır hastaları ile geçiriyor. Zeka oyunlarından ahşap boyamaya ve müzik dinletisine kadar birçok sosyal çalışmanın yapıldığı merkezde, fizik tedavi ve yürüyüş faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor. Aktivitelerde genç beyinler alzaymır hastalarına eşlik ediyor.

“Hastaları olumlu etkiliyor”

Yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınlarına kucak açan Mavi Ev’de uzmanlar tarafından demans ve alzaymır hastalarına profesyonel bakım ve aktiviteler veriliyor. Mavi Ev Birim Sorumlusu Gerontolog Cüneyt Güven, “Öğrencilerle hastalar çok iyi iletişim kuruyor. Geleceğin gerontologları burada öğrendiklerini birebir uygulama şansı buluyor. Gençlerin yaptırdığı aktiviteler hastalarımızı da çok olumlu etkiliyor” dedi.

“Hasta yakınları nefes alabiliyor”

Hasta yakını Ali Oğuz Çelikörs, eşi ile beraber Mavi Ev’e geldiğini belirterek, “Sepet yapabilmek için gazete kağıtları bükülüyor. Hammaddeyi oluşturmak için. Bize bu görev verildi. Eşim burada sabahtan akşama kadar sürekli meşgul. Vaktimiz burada dolu dolu geçiyor. Eşim 10 yıldır örgü örmüyordu. Burada örmeye başladı. Benim kazağımı burada ördü. Evde de faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Burada çalışmak bana da çok iyi geliyor” dedi. Hasta yakını Zekeriye Yaman ise kendisinin zaman zaman dengesini sağlayamadığını belirterek, “Eşimle gelmek bana çok iyi geliyor. Burada yaptığımız faaliyetler bana faydalı oldu” diye konuştu.

“Uygulama çok daha öğretici”

Gerontoloji bölümü 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Doğan, alzaymır hastaları ile birlikte aktivitelere katıldıklarını belirterek, alzaymırın gelişimini engellemek için hastaların bilinçsel aktivitelerini geliştirici etkinliklere katıldıklarını söyledi. Doğan, “Okulda öğrendiklerimizle burada yaptıklarımız biraz farklı. Ama uygulama daha çok öğretici. Okulda sadece teoriyi öğreniyoruz. Keşke buraya daha fazla gelebilsek. Bu kurumdan ülke genelinde daha fazla olsun diye düşünüyorum” dedi.

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