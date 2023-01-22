Altyapı takımlarına oryantasyon ve gelişim kampı

Kemer’de altyapı takımlarına yönelik oryantasyon ve gelişim kampı düzenlendi

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Kemer’de düzenlenen altyapı takımlarına yönelik oryantasyon ve gelişim kampında sporcuları ziyaret etti.

Kiriş Mahallesi’nde Viking Park Otel ev sahipliğinde yapılan organizasyonun açılışına, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, Viking Park Otel İşletme Müdürü Kürşat Saraç katıldı. Organizasyona farklı yaş kategorisinde 36 takım, 16 grup olmak üzere yaklaşık 750 sporcu katılıyor. Organizasyonun açılışında konuşan Kaymakam Çam, kampın asıl amacının altyapı takımlarına sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Kaymakam Çam, organizasyonun Kemer’de kış turizmine de büyük katkı sağladığına değinerek, "Özellikle Antalyaspor ve Alanyaspor altyapısına oyuncu yetiştirmek anlamında çok faydalı bir organizasyon. Futbolcu keşfetmek için gelen arkadaşlarımız da var. Seçtikleri sporcular milli takıma kadar yükselebilir. Bu anlamda organizasyonun ehemmiyeti çok fazla. Kış turizmi anlamında da Kemer’e bir hareketlilik kazandıracaktır. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.