banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe’de 4 futbolcu korona virüse yakalandı
Fenerbahçe’de 4 futbolcu korona virüse yakalandı
Trendyol'dan Açıklama!
Trendyol'dan Açıklama!
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Dünyadaki mars kar altında kaldı

ALTSO’nun iş gezisinde ALKÜ ile Rusya’daki 2 üniversite arasında iş birliği

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından Rusya’nın ticaret kenti Tümen’e yapılan iş gezisinin üçüncü günü de yoğun temaslara sahne oldu. Temasların ardından ALKÜ ile Tümen’deki iki üniversite arasında işbirliği mutabakatına varıldı.

ANTALYA 26.01.2022, 14:58
ALTSO’nun iş gezisinde ALKÜ ile Rusya’daki 2 üniversite arasında iş birliği

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından Rusya’nın ticaret kenti Tümen’e yapılan iş gezisinin üçüncü günü de yoğun temaslara sahne oldu. Temasların ardından ALKÜ ile Tümen’deki iki üniversite arasında işbirliği mutabakatına varıldı.

Mutabakata göre ALKÜ, Tümen Devlet Üniversitesi ve Tümen Endüstri Üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, turizm alanında staj programları, TÖMER’de Türkçe Öğretimi ve Türk Öğrencilere Rusça Eğitimi gibi ana başlıklarda işbirliği yapılacak.

“Katkı sağlayacak”

Mutabakatı değerlendiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Başkan Mehmet Şahin tarafından düzenlenen gezide somut adımlar atmayı başardıklarına dikkat çekerek, “ Rusya’nın köklü ve tarihi değeri olan üniversiteleri ile çok önemli başlıklar altında işbirliği mutabakatına vardık. Bu mutabakat her anlamda Alanyamızın yükseköğrenimine önemli katkılar yapacaktır” diye konuştu.

“İlk ziyaret Tümen Üniversitesi’ne”

Alanya Heyeti güne, Tümen Teknopark’ta yer alan Batı Sibirya İnovasyon Merkezi ziyareti ile başladı. Burada kalabalık bir gruba Alanya sunumu yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’nın lokomotif sektörleri olan Turizm, Tarım, İnşaat ve Emlak konularında bilgi verdi. Alanya’da yatırım imkanlarının da anlatıldığı toplantıdan sonra Tümen’de bulunan 2 üniversiteye ziyaretler yapıldı. Ziyaretlerde özellikle ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından Alanya’da bulunan üniversitelerin tanıtımı yapılırken işbirliği konuları ele alındı. İki şehir arasında yükseköğrenimde çok fazla işbirliği fırsatları olduğunun konuşulduğu ilk ziyaret Tümen Üniversitesi’ne yapıldı. Burada Rektör İvan Romançuk ile Rektör Yardımcıları Ekaterina Seçenova ile Andrei Patrushev tarafından ağırlanan Alanya Heyeti, öğrenci değişimi başta olmak üzere akademik personellerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmaları gibi konular ele alındı.

“İşbirlikleri ve fırsatlar konuşuldu”

Alanya Heyeti ikinci ziyaretini de Tümen Endüstri Üniversitesi’ne yaptı. Burada Rektör Efremova Veronika ile yönetimi tarafından karşılanan Alanya Heyeti yine iki şehir arasında ortak projeler üreterek yükseköğretimde işbirlikleri fırsatlarını konuştular. Başkan Mehmet Şahin ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan burada da birer Alanya sunumu gerçekleştirdiler. Üniversite Yönetimi daha sonra Alanya Heyetine özellikle gaz ve petrol ölçümü ile rafine işlemlerine yönelik tasarlanan laboratuvarları gezdirdi. Tümen Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Tümen Bölgesel Duma Milletvekili Oksana Veliçko, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yulia Şakurskaya, Persona Strany Türkiye Bilgi ve Siyaset dergisinin yazışmalar Başkanı Victoria Zamyatina da ALTSO Heyetini yalnız bırakmadılar.

“Tümen’den Gazipaşa’ya direkt uçuş için anlaşma”

Başkan Şahin açıklamasında Tümen’e gelirken kendilerine 3 konuda hedef koyduklarını bunların da sağlıkta, ulaşımda ve yükseköğretimde işbirliği yapmak olduğunu hatırlatarak,”önce Tümen’den Alanya Gazipaşa Havalimanı’na direkt uçuşların başlaması konusunda Tümen Havalimanı ve UTair Hava Yolları yetkilileri ile prensip anlaşması yaptık. Bu büyük bir adımdı. Sonra sağlıkta ve yükseköğrenim de çok üst düzeyde verimli anlaşmalar yaptık. Özellikle Alanya Gazipaşa Havalimanı’na direkt yapılması konusunda hedef ülkelerle de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ne kadar çok direkt uçuş yapabilirsek o kadar çok işbirliği fırsatları karşımıza çıkacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11