ALTSO’nun iş gezisinde ALKÜ ile Rusya’daki 2 üniversite arasında iş birliği

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından Rusya’nın ticaret kenti Tümen’e yapılan iş gezisinin üçüncü günü de yoğun temaslara sahne oldu. Temasların ardından ALKÜ ile Tümen’deki iki üniversite arasında işbirliği mutabakatına varıldı.

Mutabakata göre ALKÜ, Tümen Devlet Üniversitesi ve Tümen Endüstri Üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, turizm alanında staj programları, TÖMER’de Türkçe Öğretimi ve Türk Öğrencilere Rusça Eğitimi gibi ana başlıklarda işbirliği yapılacak.

“Katkı sağlayacak”

Mutabakatı değerlendiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Başkan Mehmet Şahin tarafından düzenlenen gezide somut adımlar atmayı başardıklarına dikkat çekerek, “ Rusya’nın köklü ve tarihi değeri olan üniversiteleri ile çok önemli başlıklar altında işbirliği mutabakatına vardık. Bu mutabakat her anlamda Alanyamızın yükseköğrenimine önemli katkılar yapacaktır” diye konuştu.

“İlk ziyaret Tümen Üniversitesi’ne”

Alanya Heyeti güne, Tümen Teknopark’ta yer alan Batı Sibirya İnovasyon Merkezi ziyareti ile başladı. Burada kalabalık bir gruba Alanya sunumu yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’nın lokomotif sektörleri olan Turizm, Tarım, İnşaat ve Emlak konularında bilgi verdi. Alanya’da yatırım imkanlarının da anlatıldığı toplantıdan sonra Tümen’de bulunan 2 üniversiteye ziyaretler yapıldı. Ziyaretlerde özellikle ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından Alanya’da bulunan üniversitelerin tanıtımı yapılırken işbirliği konuları ele alındı. İki şehir arasında yükseköğrenimde çok fazla işbirliği fırsatları olduğunun konuşulduğu ilk ziyaret Tümen Üniversitesi’ne yapıldı. Burada Rektör İvan Romançuk ile Rektör Yardımcıları Ekaterina Seçenova ile Andrei Patrushev tarafından ağırlanan Alanya Heyeti, öğrenci değişimi başta olmak üzere akademik personellerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmaları gibi konular ele alındı.

“İşbirlikleri ve fırsatlar konuşuldu”

Alanya Heyeti ikinci ziyaretini de Tümen Endüstri Üniversitesi’ne yaptı. Burada Rektör Efremova Veronika ile yönetimi tarafından karşılanan Alanya Heyeti yine iki şehir arasında ortak projeler üreterek yükseköğretimde işbirlikleri fırsatlarını konuştular. Başkan Mehmet Şahin ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan burada da birer Alanya sunumu gerçekleştirdiler. Üniversite Yönetimi daha sonra Alanya Heyetine özellikle gaz ve petrol ölçümü ile rafine işlemlerine yönelik tasarlanan laboratuvarları gezdirdi. Tümen Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Tümen Bölgesel Duma Milletvekili Oksana Veliçko, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yulia Şakurskaya, Persona Strany Türkiye Bilgi ve Siyaset dergisinin yazışmalar Başkanı Victoria Zamyatina da ALTSO Heyetini yalnız bırakmadılar.

“Tümen’den Gazipaşa’ya direkt uçuş için anlaşma”

Başkan Şahin açıklamasında Tümen’e gelirken kendilerine 3 konuda hedef koyduklarını bunların da sağlıkta, ulaşımda ve yükseköğretimde işbirliği yapmak olduğunu hatırlatarak,”önce Tümen’den Alanya Gazipaşa Havalimanı’na direkt uçuşların başlaması konusunda Tümen Havalimanı ve UTair Hava Yolları yetkilileri ile prensip anlaşması yaptık. Bu büyük bir adımdı. Sonra sağlıkta ve yükseköğrenim de çok üst düzeyde verimli anlaşmalar yaptık. Özellikle Alanya Gazipaşa Havalimanı’na direkt yapılması konusunda hedef ülkelerle de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ne kadar çok direkt uçuş yapabilirsek o kadar çok işbirliği fırsatları karşımıza çıkacaktır” diye konuştu.