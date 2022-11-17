ALTSO’DA Eray Erdem görevi devraldı

Alanya Sanayi ve Ticaret Odası seçimlerinde yeni başkan seçilen Eray Erdem, eski başkan Mehmet Şahin’den görevi devraldı.

05 Kasım 2022 Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ALTSO organ seçimleri ve 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı seçimleriyle göreve gelen yeni Başkanı Eray Erdem, önceki başkan Mehmet Şahin’den görevi devraldı. Gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılıklarına Ahmet Paşaoğlu ve Yakut Benal, sayman üyeliğe de Cem Özcan seçildi. Devir teslim töreninde konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, “Bizi bu göreve layık gören tüm üyelerimize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Alanya’mızda yer alan her kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde Alanya’mıza ve üyelerimize hizmet edeceğiz. Görevini bırakan Mehmet Şahin başkanımıza ve yönetim kuruluna da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi. 2013-2022 yılları arasında ALTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Şahin ise konuşmasında yeni Başkan Eray Erdem’in başkanlık görevini kutlayarak, görevinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları hizmetlerin anısına plaket takdim etti.