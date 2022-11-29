ALTSO’da çalışma komisyonları karma listeyle oluşturuldu

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kasım ayı olağan meclis toplantısında yeni dönem meclis çalışma komisyonları karma listeyle oluşturuldu.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Eray Erdem, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, meclis çalışma komisyonlarını karma olarak oluşturduklarına değindi. Aylık olağan meclis toplantısının yoğun katılım ile gerçekleştiğini belirten ALTSO Başkanı Erdem, yeni dönem çalışma komisyonlarını karma yapıldığını belirtti. Toplantıda bilirkişi ve ekspertiz listelerinin de görüşüldüğünü belirten Başkan Erdem, “Bütün kararlar oy birliğiyle meclisimizde onaylandı. Seçim öncesi deklare ettiğimiz ’birlik ve beraberlik’ vurgusuna odamız meclisinde de devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Meclis toplantımızda alınan kararların Alanya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Önümüzdeki süreçte Allah’ın izniyle, birlik ve beraberlik içerisinde Alanya’mıza hizmet etmek için çalışacağız” dedi.