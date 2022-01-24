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ALTSO Rusya’nın ticaret merkezi Tümen’e çıkartma yaptı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından Rusya’nın köklü ticaret kenti Tümen’e yapılan iş gezisinin ilk günü gerçekleşen toplantılardan müjdeli haberler geldi. Gerçekleşen ilk toplantıda Alanya Gazipaşa Havalimanı’na Tümen’den direkt uçuşların başlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

ANTALYA 24.01.2022, 18:16
ALTSO Rusya’nın ticaret merkezi Tümen’e çıkartma yaptı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından Rusya’nın köklü ticaret kenti Tümen’e yapılan iş gezisinin ilk günü gerçekleşen toplantılardan müjdeli haberler geldi. Gerçekleşen ilk toplantıda Alanya Gazipaşa Havalimanı’na Tümen’den direkt uçuşların başlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin tarafından 24 - 27 Ocak tarihleri arasında Rusya’nın Tümen şehrine planlanan iş gezisi başladı. İş Gezisinin ana başlıklarını, Alanya Gazipaşa Havalimanı’na Tümen’den direkt uçuşların yapılması, sağlık turizminin iki şehir arasında geliştirilmesi ve Alanya’nın üniversiteleri ile Tümen Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında işbirliği yapılması konuları oluşturuyor.

Tümen Ticaret ve Sanayi Odası ile Tümen Valiliği’nin davetiyle gerçekleşen gezide başkan Şahin’e ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan, Alanya Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem Akgül, Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aslan Laçin eşlik ediyor.

Başkan Şahin, nihai hedeflerinin iki şehir arasında dostluk ve ticaret köprüsü kurmak olduğunu dile getirdi. Şahin Alanya nüfusunun yüzde 15 ’ini farklı ülkelerden gelen insanların oluşturduğuna dikkat çekerek, Yeni Alanyalı olarak gördüğümüz yerleşik yabancı dostlarımız arasında çok sayıda da Rus vatandaşı var. Biz onlarla beraber olmaktan çok memnunuz" dedi.

İlk toplantı tümen Roschino Havalimanı’nda

Gezinin ilk günü Alanya Gazipaşa Havalimanı ile Roschinho Havalimanı arasında direk uçuşların başlaması konusunda havalimanında bir toplantı gerçekleştirildi. Alanya heyetini toplantıda Tümen Roschino Havalimanı Genel Müdürü Luzbhin İgor, UTair Genel Müdürü Oleg Semenov, Ticaret Odası Meclis Başkanı Oksana Velichko, Tümen Bölgesi İnşaat Ana Müdürlüğü Başkanı Perevalov Pavel ile Başkan Yardımcısı Chistyov Andrey karşıladı.

Şahin:" Bu buluşmayı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz"

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin toplantıda yaptığı konuşmada bu iş gezisini iki şehir arasındaki işbirliği anlamında önemli bir başlangıç olarak gördüklerini dile getirdi. Başkan Şahin, Alanya Gazipaşa Havalimanı’na, Tümen’den direk seferlerin başlamasının ilişkilerin başlaması ve sürdürülmesinde çok büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Gelin bu konuda hızlı adımlar atalım. Önce iki şehir arasında ulaşımı kolaylaştıralım gerisi bizlerin ve sizlerin çabalarıyla daha hızlı gelecektir. Ben ve buraya gelen ekip arkadaşlarım ile kararlı bir tutum içinde hedeflerimize ulaşmak konusunda samimiyiz. Sizin de misafirperverliğiniz ve bu konudaki istekli duruşunuz bizleri heyecanlandırdı. birlikte olursak aşamayacağımız sorun olmadığını düşünüyorum.

Şahin ayrıca, iki havalimanı arasında sadece yolcu trafiği sağlamak değil Alanya’nın tarım ürünlerinin Tümen şehrine, Tümen’den de Alanya’mıza pazarlanmadı konularında ticaret köprüsü kurulabilir. Bu köprüyü ben dostluk ve ticaret köprüsü olarak görüyorum" dedi.

Semenov:" Bu yıl içinde .aşlamak mümkün"

UTair Genel Müdürü Oleg Semenov’da yaptığı açıklamada, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve heyetini ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek," Bu yıl içerisinde Alanya Gazipaşa Havalimanı’na uçuşların başlaması yönünde harekete geçecek ve gerekli izinleri alacağız. Bu işbirliği umarız her iki şehre de önemli katkılar yapar. UTair olarak biz bu işbirliği çalışması içinde olmaktan mutluluk duyarız.

Öte yandan Alanya Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem Akgül ve Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aslan Laçin de bir sunum yaparak Tümen heyetini bilgilendirdi. Alanya Gazipaşa Havalimanı olarak Tümen’den direk uçuşların başlaması için gerekli adımları hızla atacaklarını dile getirdiler.

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