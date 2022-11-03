ALTSO Mahmutlar Hizmet Ofisi açıldı

ALTSO Konaklı Hizmet Ofisi’nin ardından ALTSO Mahmutlar Ofisi’de bugün gerçekleştirilen törenle açıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konaklı Hizmet Ofisinin ardından bugünde Mahmutlar Hizmet Ofisinin açılışı gerçekleşti.

Alanya’nın mevcut kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda Alanya’nın doğu ve batısına ofis açılmasının çok başarılı bir proje olduğuna dikkat çeken Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “ Başkan Mehmet Şahin ve yönetimini tebrik ederim. Kendileri ile çok uyumlu çalıştık. ALTSO’nun yeni seçilecek ekibi ile de aynı uyumlu çalışmanın devam etmesini umuyorum” dedi.

Konaklı Mahallesi’nin ardından ilçenin en büyük mahallesine de hizmet ofisi açtıklarını belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, hizmet ofisinin doğu mahallelerine hizmet vereceğini söyledi. İş insanlarının zaman kaybını engellemek ve oda hizmetlerinden daha hızlı yararlanmalarını amaçladıklarını söyleyen Başkan Şahin, hizmet ofisinin hayırlı olmasını diledi. Görev süresinin son günlerinde de hizmet aşkıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin, “Her sonun bir başlangıç olduğuna inanıyor ve her şeyimizi borçlu olduğumuz bu muhteşem ve kadim şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Alanya’mızın tüm sorunlarını biliyor ve projelerimiz ile geleceğe yürüyoruz. Yüce Allah’ın izni ve kadirşinas Alanya Halkının desteği ile aşamayacak sorunun olmadığına inanıyoruz” dedi.