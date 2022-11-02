ALTSO Konaklı Hizmet Ofisi açıldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konaklı Hizmet Ofisi hizmete başladı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Bundan sonra ALTSO işleriniz ile ilgili artık Alanya’ya gitmeyeceksiniz. Konaklı Mahallemizde hizmet vermeye bugün itibariyle başladık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ALTSO Konaklı Mahallesi’ndeki hizmet ofisi açıldı. ALTSO işlemleri için kayıtlı üyeler ilçe merkezindeki hizmet binası yerine açılan ofiste tüm işlemlerini yapabilecek. Açılışa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve ilçe protokolü katıldı. Açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 10 yıllık hizmet süresinin sonuna geldiklerini söyledi. Kendi görev alanına girmese dahi her işi yaptıklarını belirten ALTSO Başkanı Şahin, Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına saygısı olan herkese saygı duyduklarını ifade etti. Büyükşehir yasasının ardından belde belediye statüsünden ayrılarak mahalle olan Konaklı’ya çok fazla hizmet gelmediğini vurgulayan Başkan Şahin, “Sizlerde hep bundan sitem ediyordunuz. Bizden noter isteğiniz oldu. Doğu mahallemiz Mahmutlar’a olduğu gibi noterimizi kazandırdık. Bununla yetinmedik. Hırsızların kablolarına kadar çaldıkları kongre merkezimizi medrese haline getirdi. Yabancı diller ve Diş Hekimliği Fakültesinin dersliklerinin olmasını sağladık. Allah bize güç kuvvet verdiği sürece Konaklı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ne söz verdiysek sizlerin duaları ile Rabbimizin izniyle yaptık”

Alanya için ekonomisi iyi olan turistleri ilçeye çekebilmek için Alanya-Gazipaşa Havalimanın yeterli seviyeye gelmesi gerektiğini vurgusunda bulunan Başkan Şahin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’dan da bu konuda söz aldıklarını ifade etti. İlçe girişinde oluşan yoğun trafik nedeniyle köprülü kavşak yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, bu konuda da elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi. Verdiği sözleri yerine getirdiğini vurgusunda bulunan ALTSO Başkanı Şahin, “Alanya’nın çayları akıp denize gidiyor. Bunları ıslah edelim. Bu da Devlet Su İşleri’nin işi ama biz böyle düşünemeyiz. Ambulanslarda Sağlık Bakanlığı’nın işi demedik. Yaylara kazandırdık. Konaklı Mahallemize de sözümüz var. Önümüzdeki yaz aylarında ambulansımızı kazandıracağız. Sağlık Müdürümüz ile ziyaretimiz sırasında Gökbel Yaylasında yapılan işleri gördü. ‘Burada bir ilçeden fazla iş yapılmış’ dedi. Ne söz verdiysek sizlerin duaları ile rabbimizin izniyle yaptık. Noterde günde ortalama 250’den fazla işlem yapılıyor. 3 kişi ile işlem yapsa yaklaşık bin kişi yapar. Bunun Konaklı’ya taşınmasıyla hem trafiği önledik hem de ekonomik katkı sağladık. Hizmet Ofisi sözü verdik. Bundan sonra ALTSO işleriniz ile ilgili artık Alanya’ya gitmeyeceksiniz. Konaklı Mahallemizde hizmet vermeye bugün itibariyle başladık. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin’in konuşmalarının ardından dua edildi. Daha sonra protokolün kestiği kurdele ile hizmet ofisi açılışı yapıldı.