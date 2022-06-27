ALTSO Başkanı Şahin: “İngiliz parlamenterlerle ortak irademizi dile getirdik”

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “İngiliz parlamenterlerle mutabakata vardığımız turizm, ticaret ve eğitim alanlarında projeler yürütme konusundaki ortak irademizi dile getirdik” dedi.

Toplantı, 27 Haziran Pazartesi günü ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim kurulu faaliyetleri konusunda meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Şahin, Haziran ayı içerisinde Alanya’da ağırladıkları İngiliz parlamenterler hakkında da açıklamalar yaptı.

“Ortak irademizi dile getirdik”

İngiltere’den gelen heyetin Alanya’dan memnun bir şekilde ayrıldığını ifade eden Başkan Şahin, “İngiliz Parlamenterler Yasmin Qureshi, Dr Afzal Khan ile Manchester Bury Belediye Başkanı Shaheena Haroon’ı Alanya’daki programının ardından son derece memnun bir şekilde ülkelerine yolcu ettik. Kendileri ile mutabakata vardığımız turizm, ticaret ve eğitim alanlarında projeler yürütme konusundaki ortak irademizi dile getirdik. Hizmetin en güzeline layık Alanyamız için dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. “ dedi.

Başkan Şahin, ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Tahsisini yaptığımız Güzelbağ Sanayi Sitesi’nin 18. Madde uygulamasının tamamlandığı müjdesini de çok şükür genel kurulda verdik. Sırada inşaat çalışmalarının başlaması var” dedi.

“Litvan büyükelçiyi Alanya’da ağırladık”

Litvanya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis’inin Alanya ziyareti hakkında da konuşan Başkan Şahin şunları söyledi: “Litvanya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ile Müsteşar Vaida Stankeviciene’yi Odamızda ağırladık. Kendisine Alanya ekonomisinin lokomotifleri olan turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri hakkında bilgi verdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz Büyükelçimiz ile başta Litvanlar olmak üzere Alanya’mızda yaşayan çok kıymetli yerleşik yabancı dostlarımıza ilişkin verileri de paylaştık. Başta ulaşım olmak üzere hangi alanlarda işbirliği yapabileceğimizi de değerlendirdiğimiz Büyükelçimize Yörük Göçünü temsil eden halı ile Alanya İpekböceği ürünlerimizden tablo hediye ettik.”