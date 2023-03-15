ALTSO Başkanı Erdem’den Rusya çıkarması

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, çeşitli temaslarda bulunmak üzere MITT Moskova Fuarı çerçevesinde Rusya’ya iş gezisi düzenledi. Başkan Erdem, “Alanya’mızın tanıtımı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Rusya’nın Moskova şehrine KOSGEB destekli iş gezisi düzenleyen ALTSO Başkanı Eray Erdem ve ALTSO Heyeti, Moskova temaslarına başladı. Heyet ilk olarak Türkiye’nin Moskova Büyükelçisini ziyaret ederek, görüş alışverişine bulundu. Ziyarette, Rusya Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Alper Eriten ile İkinci Katip Aybüke Ahsen Turan Bakkalbaşı da hazır bulundu.

Başkan Erdem, ziyaretle ilgili olarak, “MITT Moskova Fuarı çerçevesinde Rusya’ya düzenlediğimiz KOSGEB destekli iş ziyaretimizde ilk olarak Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı ziyaret ettik. Sayın Büyükelçimizle oldukça yararlı bir toplantı gerçekleştirip, Rus Pazarındaki son gelişmeler ve Alanya turizmi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından Alanya’mıza yerleşen Rus misafirlerimizin bölgemize olan etkileri üzerine de bilgi verdiğimiz ziyarette, Rusya Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Alper Eriten, İkinci Katip Aybüke Ahsen Turan Bakkalbaşı da hazır bulundu. Karşılıklı vize muafiyeti ile uzun zamandır gündemde olan kimlikle giriş yapılabilmesi gibi konularda da Sayın Büyükelçimizin fikirlerini aldık. Sayın Büyükelçimize ve elçilik görevlilerine verdikleri bilgiler ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Alanya’mızın tanıtımı için ALTSO olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.