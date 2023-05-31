ALTSO Başkanı Erdem, TOBB Konsey Üyesi seçildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, TOBB 79. Genel Kurulu’nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Asil Üyeliği görevine seçildi. Başkan Erdem, Alanya iş dünyasının Ankara’daki sesi olacağını belirterek, “Alanya’mıza ve bölgemiz iş dünyasına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Erdem, 365 oda ve borsa içerisinde 2 bine yakın delege arasından 29 kişilik listeye girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 4 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetiminin belirlendiği 79. Genel Kurulu’nda ALTSO Başkanı Eray Erdem de TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Asil Üyeliğine seçilme başarısı gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin önemli mekanizmalarından olan konseyde Alanya’yı en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Erdem, “Alanya’mız için Ankara’da bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz” dedi.

Alanya iş dünyasının taleplerini konsey toplantılarında dile getireceğini belirten Başkan Erdem, “Konsey üyeliği sayesinde Alanya’mızın sorun ve taleplerini daha kolay dile getirme şansı bulup, çözüm için elimizden gelen gayreti Ankara’da göstereceğiz” diye konuştu.