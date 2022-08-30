ALTSO Başkan adaylarından Alanyaspor kampanyasına destek

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkan adayları Bilal Gömeç, Eray Erdem ve Tunahan Toksöz ’Turuncu Sevdam’ kampanyasına destek vermek amacıyla taraftarlar için ürün satın aldı.

Alanyaspor Store mağazasının başlattığı ’Turuncu Sevdam’ kampanyasına ALTSO başkan adaylarından destek verdi. Kampanya çerçevesinde ALTSO başkan adayları Bilal Gömeç, Eray Erdem ve Tunahan Toksöz, Alanyaspor Store mağazasından Şimşekler taraftar grubu üyelerine forma satın aldı. Kurumsal Satış Müdürümüz Serhat Coşkun ve Şimşekler taraftar grubumuzun lideri Fatih Arslan da kampanyaya destek veren ALTSO başkan adaylarına teşekkür etti.