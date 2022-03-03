ALTSO Akademi başlıyor

ALTSO Akademi’nin 2022 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim seminerleri 5 Mart Cumartesi günü ‘Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi’ semineriyle başlıyor.

Öğretim Görevlisi Onay Budak Kaymaz tarafından verilecek olan seminer 5 Mart Cumartesi günü ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ”çocuğun sağlığını, fiziksel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplum veya ülke tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar” şeklinde tanımlanan çocuk istismarı ve ihmali kavramının her türü çocuğun gelişim sürecini olumsuz etkilerken aynı zamanda bir takım davranışsal, duygusal ve sosyal sorunlara neden oluyor. Bu sebeple düzenlenen önleyici çalışmalar kapsamında ihmal ve istismarı önleme ile ilgili, halka yönelik genel bilgilendirmeler, doğum öncesi ve sonrasında izlem, anne babalara çocuk yetiştirme eğitimi, stres yönetimi, istismar, istismar türleri ve korunma eğitimlerinin yapılması amaçlanıyor.