ALTSO 6 günde 2 bin 500’e yakın depremzede ulaştı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkanı Eray Erdem’in depremzedeler için açtığı ALTSO Deprem Yardım İstasyonu 6 günde 2 bin 500’e yakın depremzede aileye ulaşarak rekor yardıma imza attı. 50’den fazla otele de gıda desteği veren ALTSO Deprem Yardım İstasyonu, yaptığı yardımlarla örnek teşkil ediyor.

06 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ilk saatlerinden bu yana zamanın değişen ihtiyaçlarına göre; deprem bölgesine gıda, giyim, iş makinası ve konteyner tırları gönderen ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya’ya depremzede akını olmasının ardından da ALTSO Deprem Yardım İstasyonu’nu hizmete açmıştı. Çok sayıda gönüllü ekibin görev yaptığı ALTSO Deprem Yardım İstasyonu, 6 günde 2 bin 500’e yakın depremzede aileye ulaşırken, bu rakamın kişi olarak ise 10 bin depremzedeyi geçtiği tahmin ediliyor. İstasyon, depremzedelerin yanı sıra talepte bulunan otellere de gıda desteği veriyor.

“Alanya olarak 2. dalgaya hazırlıklı olmalıyız”

Depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, depremin ilk gününden bu yana depremzedeler için çalıştıklarını ifade ederek, şehir içinde 2 oteli ve 35’e yakın daireyi depremzedelere tahsis ettiklerini açıkladı. Misafir ettikleri depremzedelerin her ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Başkan Erdem, önümüzdeki süreçte gelmesi beklemen 2. depremzede dalgasına karşı da uyarılarda bulundu.

Başkan Erdem, “Bugüne kadar yaptıklarımız depremin birinci dalgası içindi. Deprem uzun soluklu bir sorun. Her geçen gün talepler değişiyor. Her hafta yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz Alanya olarak geçen iki haftada güzel bir sınav verdik ve başarılı çıktık. Hem Alanya’mızda, hem de deprem bölgesinde depremzedeler için elimizden gelen yardımı yaptık. Ama önümüzdeki 2. ve 3. dalgaya da hazırlıklı olmalıyız. İnşallah bunu da AFAD, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyemiz ile birlikte koordine edip, önümüzdeki süreci de birlikte yöneteceğiz” sözlerine yer verdi.

Erdem’den teşekkür

Başkan Erdem, yardım istasyonunda çalışan gönüllü ekibe de teşekkür ederek, “Bu örnek organizasyonun başarısındaki emekleri nedeniyle ekip arkadaşlarıma, gönüllü ekibimize ve kadirşinas Alanya halkına teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını sarabilmek adına ilk günden bu yana dayanışmanın en güzel örneğini göstererek, tüm gayretimizle birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz” dedi

Öte yandan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın depremin başından bu yana yaptığı çalışmalar takdir topluyor. Bugüne kadar derem bölgesine onlarca yardım tırı gönderen, 50 adet konteyneri de bölgeye sevk eden Erdem, Alanya’dan yolladığı çok sayıda otobüs ile de 3 bine yakın depremzedenin felaket bölgesinden tahliyesini sağlamıştı.