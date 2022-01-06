Altınova’ya 4 bin metrekarelik park

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınova Orta Mahalle, Şelale Sokak ve Kale Sokak kesişimindeki 4 bin metre kare alanda yılın ilk park yapımına başladı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınova Orta Mahalle, Şelale Sokak ve Kale Sokak kesişiminde bulunan 4 bin metrekare arazi üzerinde yeni bir parkın yapımına başladı. Semt parkı alanındaki otlar temizlendi, arazi zemini düzeltildi. Kamyonlarla getirilen temiz toprak iş makineleriyle zemine serilerek, parkın tesviyesi tamamlandı. Bordür taşlarıyla da parkın sınırları belirlendi.

“İlçeye yeni park”

Sulama ve aydınlatma çalışmalarının ardından, yeni park projesinde de diğer parklarda olduğu gibi, yürüyüş yolları, pergoleler, oturma grupları, çocuk oyun grupları ve spor aletleri yer alacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından, peyzaj çalışmalarıyla yeşillendirilecek yeni bir semt parkını ilçe sakinlerine hediye edecek. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınova Orta Mahalle, Şelale Sokak ve Kale Sokak kesişimindeki 4 bin metre kare alanda yapımına başladığı semt parkını, kısa bir sürede vatandaşların hizmetine sunacak.