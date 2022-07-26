Altınova Sinan Mahallesi’nde yollar genişletiliyor

Kepez Belediyesi ekiplerince, Altınova Sinan Mahallesi’nde sokakların birbirleriyle bağlantıları yapılıyor, mevcut yollar genişletilerek, yeniden asfaltlanıyor.

Kepez Belediyesi’nin çalışmaları çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Altınova Sinan Mahallesi Barış Sokak’ta yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sinan Mahallesi Barış Sokak’ta planlaması yapılan asfalt serim çalışmaları için hazırlıklar başladı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur suyu birikimini önlemek amacıyla yolda önce dolgu çalışması yapılıyor. Daha sonra İş makineleri ile yollarda kot uygulaması yapılarak yolun yüksekliği ayarlanıyor. Ardından toprak zemin greyder ile tıraşlanarak, zemin silindir yardımıyla eziliyor. Yol eğimi hesaplanarak yapılan zemin çalışmasıyla su birikintisinin önüne de geçen Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınova Sinan Mahallesi, Barış Sokakta sıcak asfalt için serim tüm hazırlıklar devam ediyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 68 mahallesini konforlu yollarla buluşturmak için gece gündüz çalışıyor.