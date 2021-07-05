Altınbeşik Mağarasının işletmesi İbradı Belediyesine devredildi

Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik Mağarası’nın işletmesi yapılan protokol ile İbradı Belediyesine devredildi. Dünyaca ünlü mağara 5 + 5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletilecek.

İbradı Belediyesinde gerçekleştirilen devir teslim imza örenine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Milli Parklar Müdürü Orman Yüksek Mühendisi Osman Yöntem, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Belediye Meclis üyeleri katıldı.

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapatılan dünyanın 3’üncü, Türkiye’nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarasının işletmesi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile protokol imzalamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Altınbeşik Mağarasının dünyaca ünlü olduğunu söyleyen Küçükkuru, “Mağara daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyordu. Sözleşme süresi dolunca İbradı Belediyesi olarak işletmesine talip olduk. Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası’nın özellikle yaz aylarında konaklamalı ve günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyordu. Önümüzdeki on gün içerisinde yeniden mağaranın görsel zenginliğini ziyaretçilere sunacağız. Bunun için 4 adet bot aldık. Hazırlıklarımızı hızla tamamlayacağız. Mağarayı görmek için sabırsızlanan ziyaretçilerimize bir an önce açıp bölgede eski canlılığı yeniden hayata geçireceğiz” dedi.

Küçükkuru, mağaranın içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunduğunu ifade ederek, "Antalya’nın en güzel yerlerinden birinde bulunan Altınbeşik Mağarası görülmeye değer eşsiz bir zenginliğimiz. Özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kalıyor. Böylesi ilgi gören bir mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Kaçükkuru, Altınbeşik Mağarasına açık olduğu dönemlerde yılda 70 bin ziyaretçinin geldiğini, bu sayıyı 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Altınbeşik mağarası hakkında

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor.

Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.