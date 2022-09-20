Altın Portakal Sinema Tırı yolculuğuna başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Sinema Tırı festival heyecanını ilçelere taşımak için yolculuğuna başladı. Sinema Tırı’nın ilk durağı Akseki ve Gazipaşa ilçeleri oldu.

Bu yıl 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesine yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçe ilçe gezmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gezen sinema etkinliği çerçevesinde Akseki Kaymakamlığı önünde çocuklar için Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminin gösterimi yapılırken, yetişkinler için Aykut Enişte 2 filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Açık havada sinema keyfi

Saat 18.00 ve 20.00 seanslarında izleyiciyle buluşan gezen sinema etkinliği geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gösterimlerde çocuklar ve yetişkinler için iki farklı filmin gösterimi gerçekleştiriliyor.

Bu yılın en çok izlenen ve beğeni toplayan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmi Aksekili çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfi yaşayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Saat 20.00’de gerçekleştirilen Aykut Enişte 2 filmi de Aksekililerden yoğun ilgi gördü.

Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı’nda ise Gezen Sinema Tırında sinema keyfi yaşandı. İçerisi bir sinema salonundan farksız olan tırda Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmini izleyen çocuklar mutlu oldu. Altın Portakal Sinema Tırları, 9 Ekim’e kadar Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.