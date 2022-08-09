Altın Portakal Sinema Okulu’na başvurular açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde 4. kez gerçekleşecek Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı.

"Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla ilk kez düzenlendiği 2019 yılından bu yana 650 öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturan ve geleceğin sinemacılarına destek olmayı amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu, 2-7 Ekim tarihleri arasında yine çevrimiçi düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan öğrencilere bu yıl da ilham vermeye, hayallerine giden yolda bir adım daha atmaları için destek olmaya devam edeceğiz. Her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün başarılara imza atmış önde gelen isimleri Altın Portakal Sinema Okulu’na seçilecek 250 öğrenci ile tecrübelerini paylaşacak” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Portakal Sinema Okulu çerçevesinde sinema profesyonelleriyle gerçekleştirilecek söyleşi ve röportaj videolarına festivalin sosyal medya hesaplarından herkes ulaşabilecek. Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 1 Eylül Perşembe günü saat 18.00 olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor. Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.