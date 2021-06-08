ALTİD’den eğitime destek:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Özgür Kasım Aydemir, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ile bir araya geldi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Özgür Kasım Aydemir, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret etti. 2020 yılında ALKÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesine çalışmaya başlayan Prof. Dr. Aydemir, yaptığı ziyarette “Lübnan Türk Ağızları” ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yayınevi’nin (ALKÜY), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) da katkılarıyla hazırladığı “Alaiye’den Alanya’ya” kitaplarını Başkan Sili’ye teslim ederek yeni çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Alanya tarihine ışık tutacak”

Turizm ve tarihin birbirinden ayrıştırılamaz iki unsur olduğunu vurgulayan ALTİD Başkanı Sili, ALKÜY’den çıkarılan eserlerin Alanya’nın tarihine ışık tutarken şehrimizin turizm olgusuna da önemli katkılar sağlayacağını söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl ALKÜ’de göreve başlayan Türkoloji alanında önemli çalışmalar yapan Sayın Prof.Dr.Aydemir’in varlığı şehrimiz için önemli. Alaiye’den Alanya’ya kitabının Rusça ve İngilizce olarak basılacağını öğrendik. Bu yayınların özellikle Alanya’da yerleşik yaşayan ‘Yeni Alanyalılar’ olarak tabir edilen dostlarımız için önemli birer kaynak teşkil edeceğini düşünüyoruz” dedi.

“ALTİD olarak üniversitelerimizin yanındayız”

Alanya’da faaliyetlerini sürdüren üniversitelere imkanları dahilinde bugüne kadar destek olma gayretinde bulunduklarını dile getiren Sili, “Bundan sonraki süreçte de hem şehrimizin kültürel dokusuna hem de turizm sektörüne fayda sağlayacak çalışmalara birlikte imza atmaya devam edeceğiz” dedi. Ziyaret sonunda Prof.Dr.Aydemir, Başkan Sili’ye, desteklerinden dolayı üniversite rektörü adına teşekkür belgesi verdi.