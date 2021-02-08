ALTİD Başkanı Şili: “Turizm sektörü yeniden eski günlerine kavuşacak”

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, normal geçen turizm sezonunda yoğun istihdam ve ekonomik hareketlilik oluştuğunu belirterek, “Turizm sektörünü yeniden eski günlerine kavuşturmak için çabamızı sürdürüyoruz” dedi.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve beraberindeki turizm komisyonu üyeleri, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, ana pazarlar Rusya, Almanya ve diğer kaynak pazarlar, tanıtım çalışmaları, vergi düzenlemeleri, uzun vadeli krediler ve kalifiye personel sorunu değerlendirildi.

“Ülkemize önemli faydalar sağlayacak”

Kültür turizmine önemli katkı sağlayacak olan Syedra Antik Kenti çalışmalarıyla spor turizminin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için yapılacak yeni tesisler konularının da ele alındığı ziyarette konuşan Sili, “Alanya turizmi ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Siyasetin ve turizm sektörünün aynı dili konuşması ve ortak paydada buluşması hem şehrimize hem de ülkemize önemli faydalar sağlayacak” dedi.

“Eski günlerine kavuşturmak için çabamızı sürdürüyoruz”

Normal geçen turizm sezonunda yoğun istihdam ve ekonomik hareketlilik oluştuğunu aktaran Sili, “Tüm dünyada olduğu gibi pandemi sürecinde ağır kayıplar veren turizm sektörünü yeniden eski günlerine kavuşturmak için çabamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.