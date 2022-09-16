ALKÜ’ye rekor bütçe

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) bütçesi önceki yıllara göre yüzde 199,14 oranında arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan ve kamu kurumlarına aktarılması planlanan tahmini bütçe Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) aktarılacak olan bütçe miktarı da belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 2022 bütçesi 162 milyon 599 bin olarak gerçekleşen ALKÜ’nün 2023 tahmini bütçesi 486 milyon 403 bin lira teklif edilerek yüzde 199,14 oranında artış gösterdi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın Ankara’ya yaptığı girişimler ve ziyaretler sonucunda ALKÜ’ye aktarılması planlanan rekor seviyedeki bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bütçe görüşmelerinin ardından kesin karara bağlanacak.

Rektör Kalan’dan Ankara ziyaretleri

Bütçe planlamalarının başladığı günden itibaren Rektör Kalan, bütçeden sorumlu devlet yöneticilerine yönelik sık sık ziyaretler gerçekleştirdi. Bütçe görüşmeleri için Rektör Kalan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Dinçer’i ziyaret etmişti. Elde edilen miktarın şimdiye kadar ALKÜ’ye aktarılan diğer miktarların iki katından fazla olduğuna değinen Rektör Kalan, samimi desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile yetkililere teşekkür etti.