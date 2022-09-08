ALKÜ’ye atanan 30 personel görevine başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine (ALKÜ), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla ataması gerçekleşen 30 personel görevine başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) personel kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 29 Temmuz 2022 tarihinde KPSS puanına göre gerçekleşen personel alım ilanına müracaat eden ve atanmaya hak kazanan 4/B’li personel göreve başladı. 12 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik personeli, 1 tekniker, 1 teknisyen, 1 sağlık teknikeri ve 1 diğer sağlık personeli olmak üzere ataması yapılan 30 personel ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan Senato Salonu’nda bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Rektör Kalan, ALKÜ ailesine yeni katılan personele, “KPSS başarı puan sıralamasına göre göreve başlayan çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hem üniversitemiz hem de sizin için hayırlı olmasını dilerim. Bugün yeni işinize ve hayatınıza başladınız ve hayal ettiğiniz tüm başarılar umarım gerçekleşir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ALKÜ’nün sizlerle birlikte hizmet kalitemizi daha da arttırarak yolumuza devam edeceğiz. ALKÜ ailesine hepiniz hoş geldiniz”dedi.